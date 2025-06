Vicky Dávila sobre ultimátum al coronel Carlos Feria: “Es muy importante que EE. UU. siga poniendo la lupa sobre el desastre al que intentan llevar al país”

“El coronel Carlos Alberto Feria Buitrago no debe ser permitido para trabajar en la Embajada colombiana en Washington, D. C.; se le deben negar las credenciales diplomáticas y ser enviado de regreso a Colombia para que enfrente la justicia”, había dicho Salazar en su momento.

“¡Justicia! Gracias al Departamento de Estado por expulsar al coronel Carlos Feria y quitarle la protección diplomática que el guerrillero corrupto de Petro intentó usar para esconderlo en Estados Unidos. El mes pasado exigí su salida en una carta oficial. Feria no era un diplomático, sino un cómplice de Petro, acusado de abuso de poder, detención ilegal y encubrimiento de corrupción. Petro quiso blindarlo con inmunidad. Pero aquí no protegemos matones disfrazados de diplomáticos. Que quede claro: Estados Unidos no será refugio de dictadorzuelos. Yo, María Elvira Salazar, seguiré del lado del pueblo colombiano, decidido a luchar por su democracia”, señaló.