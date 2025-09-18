Una profunda indignación se registró en las víctimas del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por las largas vacaciones que se tomó la fiscal general Luz Adriana Camargo.

El representante de las víctimas en los procesos judiciales, Pablo Bustos, en diálogo con SEMANA, dio a conocer que alista un recibimiento para la funcionaria una vez que regrese al país de las vacaciones.

Dijo que le dará una serenata en modo de protesta, según él, por “abandonar el barco” en momentos cruciales por los que está atravesando el país, con una necesidad de justicia en casos como el escándalo de la UNGRD, entre otros.

Pablo Bustos, Red de veeduría | Foto: Red de Veedurías

El caso de corrupción en esa entidad estalló en el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Sí, la historia de los viajeros, funcionarios judiciales viajeros, también se dio con una magistrada cuando se fue a una isla del Caribe y salimos a recibirla con mariachis, también al aeropuerto El Dorado. Hicimos lo propio, en su momento, en su despedida con el fiscal Montealegre”, recordó el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas y abogado de las víctimas del escándalo en la UNGRD.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo. | Foto: COLPRENSA

Además, expresó: “Sin duda, este tema merece una serenata de bienvenida. Realmente la señora fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, necesita otra vez entonar con la problemática nacional, y eso creo que merece una pieza lúdica excepcional que, sin duda, estaremos ansiosos de acudir al aeropuerto El Dorado para recibirla con los brazos abiertos, con el corazón de colombianos ávidos de justicia, de lucha contra la impunidad”.

“Esto necesita mucha más calidad tropical, necesita una bienvenida que le ponga el tono, digamos, a su vanguardista viaje, episodio turístico por el mundo, así haya dejado abandonado el barco, precisamente el Titanic de la propia Fiscalía”, insistió.

Además, en ese diálogo con este medio, Bustos pidió que la fiscal general renuncie a su cargo.

Fiscalía General de la Nación. | Foto: Mariano Vimos

“Yo creo que ella más bien debería descansar de manera permanente, renunciar a su cargo y buscar una persona competente. Ella no cumplió lo que prometió al país, ni a la Corte Suprema de Justicia, para que se ajuste cabalmente a sus funciones en el nivel de responsabilidad y seriedad que demanda”, recalcó.