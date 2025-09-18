Suscribirse

Víctimas de corrupción en la UNGRD preparan “serenata” para recibir a la fiscal Luz Adriana Camargo a su regreso de vacaciones

Expresaron que la funcionaria “abandonó el barco” en medio de una ola de controversias que se presentan en la Fiscalía.

Javier Barragán Ramos

Javier Barragán Ramos

18 de septiembre de 2025, 7:15 p. m.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, implementó el Modelo Único de Investigación Financiera (Muif) para procesos por lavado de activos. Esta misma estrategia fue usada en Guatemala para investigar la corrupción con Iván Velásquez, exministro de Defensa.
Una profunda indignación se registró en las víctimas del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por las largas vacaciones que se tomó la fiscal general Luz Adriana Camargo.

YouTube video player

El representante de las víctimas en los procesos judiciales, Pablo Bustos, en diálogo con SEMANA, dio a conocer que alista un recibimiento para la funcionaria una vez que regrese al país de las vacaciones.

Dijo que le dará una serenata en modo de protesta, según él, por “abandonar el barco” en momentos cruciales por los que está atravesando el país, con una necesidad de justicia en casos como el escándalo de la UNGRD, entre otros.

Red de veedurías
El caso de corrupción en esa entidad estalló en el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Sí, la historia de los viajeros, funcionarios judiciales viajeros, también se dio con una magistrada cuando se fue a una isla del Caribe y salimos a recibirla con mariachis, también al aeropuerto El Dorado. Hicimos lo propio, en su momento, en su despedida con el fiscal Montealegre”, recordó el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas y abogado de las víctimas del escándalo en la UNGRD.

Además, expresó: “Sin duda, este tema merece una serenata de bienvenida. Realmente la señora fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, necesita otra vez entonar con la problemática nacional, y eso creo que merece una pieza lúdica excepcional que, sin duda, estaremos ansiosos de acudir al aeropuerto El Dorado para recibirla con los brazos abiertos, con el corazón de colombianos ávidos de justicia, de lucha contra la impunidad”.

“Esto necesita mucha más calidad tropical, necesita una bienvenida que le ponga el tono, digamos, a su vanguardista viaje, episodio turístico por el mundo, así haya dejado abandonado el barco, precisamente el Titanic de la propia Fiscalía”, insistió.

Además, en ese diálogo con este medio, Bustos pidió que la fiscal general renuncie a su cargo.

“Yo creo que ella más bien debería descansar de manera permanente, renunciar a su cargo y buscar una persona competente. Ella no cumplió lo que prometió al país, ni a la Corte Suprema de Justicia, para que se ajuste cabalmente a sus funciones en el nivel de responsabilidad y seriedad que demanda”, recalcó.

Concluyó: “Debía encarar desde el cargo para el cual fue designada, en últimas hay un descontento, una desazón y lamentablemente estamos al comienzo de un ejercicio de una Fiscalía incapaz de encarar los problemas serios de la justicia y con ausencia de un liderazgo sólido que necesita una entidad como la Fiscalía para enfrentar la impunidad”.

