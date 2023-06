Video | La pelea que protagonizó la bancada verde durante debate de reforma a la salud, ¿pierde respaldo el presidente Petro?

En la tarde del pasado jueves, 1 de junio, se vivió una acalorada sesión en la plenaria de la Cámara de Representantes en medio de la jornada de debate de la reforma de la salud, lo que causó que división entre los congresistas que están a favor de la propuesta del presidente Gustavo Petro.

En este mismo sentido, durante el debate, llevado cabo en la Comisión Séptima de la Cámara, las representantes Martha Alfonso y Catherine Juvinao, ambas de la Alianza Verde -partido que es aliado del Gobierno Nacional- fueron las protagonistas de una acalorada discusión.

Todo comenzó cuando Alfonso, ponente del proyecto, se salió de casillas tras notar que por parte de su bancada fue presentada una proposición de archivo de la reforma, donde una de las personas que dijo que no al proyecto fue la representante Catherine Juvinao.

Estas son las firmas de los congresistas alternativos que pidieron archivar la reforma a la salud. - Foto: Suministrada

Al inicio del debate se presentó una ligera, pero acalorada, discusión entre ambas representantes e integrantes de la Alianza Verde, lo que deja entrever que sigue permanente una división interna en el marco de la aprobación o el rechazo a la reforma a la salud de Petro.

Cabe recordar que no solo Juvinao estuvo a favor del rechazo y archivo de la reforma en debate, ya que Katherine Miranda, Daniel Carvalho y Cristian Danilo Avendaño, todos de la Alianza Verde, están en contra de la propuesta del Gobierno Nacional.

Al ver esta situación, Martha Alfonso encaró a sus colegas de bancada y en la misma plenaria empezó a reclamarles por aprobar que la reforma a la salud se hunda en el debate de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

“Estoy mamada, mamada, mamada”, dice Martha Alfonso frente a la negativa y rechazo de sus colegas frente a la reforma. Sin embargo, ante esta postura de la representante, Juvinao sale en defensa de la posición de ella y su compañeros de bancada diciendo: “Martha, primero no me manotees. Cálmate”.

Seguido de esto, la sesión en la plenaria siguió su curso normal, aunque la tensión en la sala se mantuvo durante el debate por la aprobación o no de la reforma a la salud.

La representante a la Cámara Martha Alfonso durante el debate de la reforma a la salud. - Foto: Comisión Séptima de la Cámara de Representantes

“Lo correcto es presentar un nuevo texto el 20 de julio”: Catherine Juvinao sobre la proposición para archivar reforma a la salud

Junio comenzó y la discusión de la reforma a la salud también. Esta vez en la plenaria de la Cámara de Representantes, luego de su aprobación en la Comisión Séptima de la misma instancia.

Ahora, el debate de este jueves estuvo centrado en cumplir con trámites que la normal dicta, como los impedimentos, pero también estuvo marcado por una discusión álgida, fuera de micrófonos de cuatro representantes del Partido Alianza Verde.

Una de las involucradas en la discusión de este jueves fue la representante Catherine Juvinao. Justo hace unos días lideraron una audiencia pública advirtiendo los riesgos de corrupción que hay con la reforma a la salud.

Pues bien, a pesar de algunas críticas de la izquierda, aseguró que la decisión de no apoyar este proyecto y de pedir que lo archiven, está soportada en una basta evidencia.

“Tengo suficientes reparos, después de cuatro meses de estudio de la reforma a la salud, junto a académicos y expertos, para solicitar su archivo y sugerir al presidente Gustavo Petro, llamar a la construcción de una nueva propuesta desde una mesa amplia con partidos, organizaciones y actores del sector y la academia”, comenzó argumentando.

Catherine Juvinao, representante de la Alianza Verde. - Foto: Cámara de Representantes

Agregó que “el proyecto tiene múltiples vicios de trámite, parte de concepciones falaces y genera múltiples incentivos a la corrupción. Lo correcto es presentar un texto con mayor nivel de legitimidad y concertación el próximo 20 de julio”.

“Por responsabilidad con el país y con mis electores, no apoyo la reforma tal y como está. Con la salud y con el bienestar de los colombianos no se juega y no me voy a prestar para experimentos improvisados, y menos aún, ideologizados”, concluyó la representante por Bogotá.