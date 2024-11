VIVIANE MORALES (V.M.): La respuesta la tengo que dividir en dos. Lo primero, no tengo conocimiento personal sobre el magistrado Miguel Polo. No puedo hacer ningún juicio personal sobre el magistrado. Lo que puedo hablar es de lo que ha significado el procedimiento y la forma como fue elegido para la democracia. La Corte Constitucional es el organismo más importante dentro de la Constitución de 1991 y en nuestro Estado de derecho porque garantiza que la Constitución se cumpla. Entonces, el magistrado está llamado a garantizar esa vigencia de la Constitución y se eligió por una manera de hacer política que violó la Constitución.

V.M.: El espíritu de la Constitución de 1991 es que en la conformación de los nueve magistrados de la Corte Constitucional confluyan los tres poderes, pero la decisión final está en el Senado. El Ejecutivo, por ejemplo, el presidente tiene injerencia en la elección de los magistrados cuando tiene el derecho a ternar a uno de ellos. Lo tuvo con Vladimir Fernández y lo va a tener en el 2025 cuando se reemplace a la magistrada Cristina Pardo. En este caso, la obligación legal del Ejecutivo era mantenerse completamente al margen de esa elección y dejar que el Senado eligiera, pero hoy miércoles lo reconoció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, cuando afirmó que el Ejecutivo metió su mano en esa elección. Eso es violar el espíritu de la Constitución, es darle una falta de legitimidad a la configuración de la Corte Constitucional porque el Ejecutivo estaba metiendo su mano a través de mermelada y con qué fines, con el de buscar que ese magistrado apoye las políticas del Gobierno de Gustavo Petro a través de su posición en la Corte Constitucional. No sé si el magistrado lo hará, no sé si aplicará el principio del deber de ingratitud, pero lo que hizo el gobierno fue deslegitimar esa elección y violar el espíritu de la Constitución de frente y ante la opinión pública. Es increíble, lo reconoció Juan Fernando Cristo en una entrevista que le concedió a Blu Radio.

V.M.: Gustavo Petro tiene dos magistrados: Vladimir Fernández y este nuevo magistrado, Miguel Polo, porque él le debe su elección no al Senado sino al gobierno porque logró en un día voltear tres votos, eso me pareció la cosa más vergonzosa para el país, ojalá algún día sepamos quiénes son los congresistas que se voltearon porque es de las cosas más vergonzosas que he visto en el Senado. Este magistrado sabe cómo fue elegido y tiene claro que le debe esa elección al gobierno. Ahí van dos magistrados de Petro. El reemplazo de Cristina Pardo, quien saldrá de la Corte, será de una terna enviada por el gobierno, es decir, sí o sí tendría la bendición del presidente. Van tres. Sin embargo, se ha comentado mucho que los magistrados Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel han sido bastante generosos con las posiciones e iniciativas del Gobierno. Es decir, en la próxima elección quedaría garantizado que cinco magistrados estarían cercanos al Gobierno.