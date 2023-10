Vladimir Fernández, nuevo magistrado de la Corte Constitucional, envía mensaje a quienes cuestionan su cercanía con el presidente Petro: “Seré independiente de la Casa de Nariño”

V.F.: Mi trabajo como magistrado será totalmente independiente de la Casa de Nariño. No hay motivo de preocupación y esto es así de claro. La dignidad, la importancia la tiene el cargo y no el personaje. El personaje se sienta y tiene que ser digno frente a la ocupación tan importante que viene.

V.F.: (Risas) Ese sí, ya no hay opción, pero usted me preguntó por un sueño.

V.F.: No, en lo absoluto. La doctora Cielo es una mujer muy capaz, además dedicada al estudio del derecho constitucional. Esto no se trata de derrota porque el hecho de que estuviéramos los tres en la terna es una dignidad muy importante. Eso no, no se puede ver así y tengo todo el respeto por la doctora Rusinque.