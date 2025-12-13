Suscribirse

Política

“Ya se demostrará”: Benedetti acusa a Carlos Carrillo de interés en contratos y puestos

Carrillo también le respondió a las acusaciones.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

13 de diciembre de 2025, 3:52 p. m.
De esto acusó Armando Benedetti a Carlos Carrillo.
De esto acusó Armando Benedetti a Carlos Carrillo. | Foto: Semana/Montaje:Semana

Este sábado, 13 de diciembre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, acusó públicamente al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, de haber estado interesado en contratos durante su gestión en el Fondo de Adaptación.

En un trino, Benedetti negó haber solicitado puestos o contratos y calificó la actuación de Carrillo como “sospechosa”, añadiendo que la veracidad de sus acusaciones se demostrará la próxima semana.

Contexto: ¿Carrillo incomoda?: la guerra que se desató entre Armando Benedetti, Angie Rodríguez y el director de la UNGRD

Además, anunció que tomará acciones legales por injuria y calumnia y lo describió como “mediocre, fanfarrón, farsante e inepto”.

La reacción de Carrillo no se hizo esperar. En un mensaje en la misma red social, el director de la UNGRD respondió: “Ministro, el país sabe perfectamente quién es usted y lo que representa. Tenerlo de enemigo es una medalla, tenerlo de aliado, en cambio, es un enorme pasivo”.

Carrillo también cuestionó el papel de la directora del Dapre, Angie Rodríguez, acusándola de usar las redes institucionales para una campaña de desprestigio en su contra.

El intercambio se da en el marco de la controversia generada desde la semana pasada, cuando Angie Rodríguez, directora del Dapre y gerente encargada del Fondo Adaptación, presentó un informe sobre la gestión de Carrillo durante su paso por la entidad.

Contexto: Estalló la pelea por el Fondo Adaptación: los señalamientos de Carlos Carrillo que pusieron en línea a Armando Benedetti y Angie Rodríguez

Rodríguez señaló presunta baja ejecución de proyectos, decisiones administrativas cuestionadas y riesgos de corrupción en contratos clave, incluyendo los de la Ruta del Arroz y obras en la Mojana. Lo que inicialmente era un informe interno, rápidamente escaló a un choque político que ya lleva días y se hace más polémico.

Carrillo defendió su gestión asegurando que muchos de los contratos cuestionados habían sido previamente advertidos ante organismos de control. Por ejemplo, explicó que la consultoría de dinámicas hídricas en la Mojana, por 56.000 millones de pesos, fue declarada desierta por posibles riesgos de corrupción.

Contexto: Fuego amigo en el Gobierno Petro | Carlos Carrillo contraataca a Angie Rodríguez y a Armando Benedetti: “Por eso reaccionan como reaccionan”

También señaló que parte de la información difundida por Rodríguez provenía de funcionarios cercanos a la exgerente del Fondo, Katherine Rojas Montenegro, a quien acusó de reabrir puertas a cuotas políticas en la entidad.

Carrillo insistió en que su informe de gestión nunca recibió objeciones y que ofreció aclaraciones desde el inicio del empalme que nunca fueron solicitadas.

Katherine Rojas Montenegro, quien llegó en septiembre de este año como gerente del Fondo Adaptación y desplazó temporalmente a Carrillo, permaneció en el cargo solo mes y medio. Posteriormente, asumió en encargo Angie Rodríguez, quien este jueves revisó con detalle la gestión de Carrillo, elaboró el polémico informe y lo puso en conocimiento de los organismos de control.

ContratosCarlos CarrilloArmando BenedettiFondo de Adaptación

