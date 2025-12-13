“Ya se demostrará”: Benedetti acusa a Carlos Carrillo de interés en contratos y puestos

Este sábado, 13 de diciembre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, acusó públicamente al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, de haber estado interesado en contratos durante su gestión en el Fondo de Adaptación.

En un trino, Benedetti negó haber solicitado puestos o contratos y calificó la actuación de Carrillo como “sospechosa”, añadiendo que la veracidad de sus acusaciones se demostrará la próxima semana.

Este es el momento en que @CarlosCarrilloA no ha contestado ninguno de los señalamientos de malos manejos que Angie Rodríguez le hizo. Juro por mi familia que nunca le pedí un puesto, mucho menos un contrato o estuve interesado en alguno. Toda su actuación es sospechosa y él sí… — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 13, 2025

Además, anunció que tomará acciones legales por injuria y calumnia y lo describió como “mediocre, fanfarrón, farsante e inepto”.

La reacción de Carrillo no se hizo esperar. En un mensaje en la misma red social, el director de la UNGRD respondió: “Ministro, el país sabe perfectamente quién es usted y lo que representa. Tenerlo de enemigo es una medalla, tenerlo de aliado, en cambio, es un enorme pasivo”.

Carrillo también cuestionó el papel de la directora del Dapre, Angie Rodríguez, acusándola de usar las redes institucionales para una campaña de desprestigio en su contra.

Ministro, el país sabe perfectamente quién es usted y lo que representa. Tenerlo de enemigo es una medalla, tenerlo de aliado en cambio, es un enorme pasivo.



Acá tiene la opinión pública las respuestas a las calumnias de su nueva pupila. https://t.co/OGLlzn98aF — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) December 13, 2025

El intercambio se da en el marco de la controversia generada desde la semana pasada, cuando Angie Rodríguez, directora del Dapre y gerente encargada del Fondo Adaptación, presentó un informe sobre la gestión de Carrillo durante su paso por la entidad.

Rodríguez señaló presunta baja ejecución de proyectos, decisiones administrativas cuestionadas y riesgos de corrupción en contratos clave, incluyendo los de la Ruta del Arroz y obras en la Mojana. Lo que inicialmente era un informe interno, rápidamente escaló a un choque político que ya lleva días y se hace más polémico.

Carrillo defendió su gestión asegurando que muchos de los contratos cuestionados habían sido previamente advertidos ante organismos de control. Por ejemplo, explicó que la consultoría de dinámicas hídricas en la Mojana, por 56.000 millones de pesos, fue declarada desierta por posibles riesgos de corrupción.

La directora del @DapreCol, Angie Rodríguez, abusa de las redes de @infopresidencia para su campaña de desprestigio en mi contra, sugiere que tengo intereses indebidos en el contrato de la Ruta del Arroz y ese mismo día se va de fiesta con la persona que estructuró y adjudicó el… pic.twitter.com/Crh7y7yH0p — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) December 13, 2025

También señaló que parte de la información difundida por Rodríguez provenía de funcionarios cercanos a la exgerente del Fondo, Katherine Rojas Montenegro, a quien acusó de reabrir puertas a cuotas políticas en la entidad.

Carrillo insistió en que su informe de gestión nunca recibió objeciones y que ofreció aclaraciones desde el inicio del empalme que nunca fueron solicitadas.