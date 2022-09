“Yo me hubiera casado con ella”, el representante Miguel Polo Polo confiesa que su amor platónico es María Fernanda Cabal

No es un secreto la admiración que le tiene el representante Miguel Polo Polo a la senadora María Fernanda Cabal. El joven congresista, de 26 años, no pierde oportunidad para tomarse fotos con la senadora del Centro Democrático para presumir en sus redes sociales.

Este cariño parece ser mutuo, pues la senadora y líder de la oposición aseguró hace algunas semanas: “Polo Polo es un muchacho de origen humilde de Tolú, llegar con redes sociales denunciando corrupción muy valiente, muy inteligente ese muchacho, yo lo quiero mucho”.

Pero ahora Polo Polo fue más allá y confesó que Cabal es su “amor platónico” e incluso se atrevió a hablar de matrimonio.

“Es mi amor platónico. Si José Félix Lafaurie no se hubiera casado con ella, lo haría yo”, confesó el representante por una de las curules afro, en una entrevista con el periodista Gustavo Gómez para la revista Bocas.

Eso sí, fue claro en que no le va a hacer “el cajón” a Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de Cabal, aunque sí se explayó en elogios hacia la senadora.

“Ella es inteligente y contundente. Sensual, hermosa y atractiva”, apuntó Polo Polo.

Cabal y Polo Polo tienen una gran amistad, según confesó el representante, incluso es recordada una foto de hace unos años en la que aparece él aplicándole bronceador a la senadora del Centro Democrático.

Es tal su cercanía que durante la pandemia, Cabal le ayudó a Polo Polo a pagar parte de su universidad para que pudiera terminar la carrera, debido a que el hoy representante se había quedado sin trabajo.

“Soy ‘paraco’”

Durante la entrevista, el representante también habló de la política nacional y se atrevió a dar su concepto sobre algunas figuras de gran relevancia.

Una de las opiniones más llamativas fue la que dio del expresidente Álvaro Uribe, un hombre que, según Polo Polo, no es de derecha.

“La derecha no es el Centro Democrático. De hecho, si tú miras a Uribe, él no es de derecha; le tiene pánico. El partido no se llama Derecha Democrática, sino Centro Democrático. Uribe, por ejemplo, cree en un Estado benefactor; yo, no”, aseguró el congresista.

En todo caso, sí resaltó que Uribe “es un hombre brillante, admirable y el mejor presidente de la historia reciente. Eso no se niega. Ahí están los datos para confirmarlo”.

Polo Polo también se describió políticamente. Dijo que se considera de derecha, que respeta la diversidad y las comunidades LGBTI pero que se opone a que esto se “colectivice”, para buscar que se establezcan derechos sólo para unas comunidades y no para todos los ciudadanos.

“En la izquierda no hay nada bueno. Allí hay personas que pueden ser valiosas, con buen corazón y que abrazan creencias equivocadas, pero como idea, la izquierda anula al individuo y a las diferencias. Crea un cerebro colectivo que te obliga a pensar igual”, expresó en la entrevista.

No obstante, a pesar de ser un férreo crítico de la izquierda, el representante tuvo espacio para reconocer cualidades del presidente Gustavo Petro.

“Le reconozco a Petro que sí toma decisiones, como las muy recientes de cultivos ilícitos, bombardeos o extradiciones, aunque no necesariamente esté de acuerdo con él. No comulgo ni con sus ideas ni con sus convicciones. Admiro su talante, cosa que no tenía Iván Duque, que era un güevón”.

En medio de estas declaraciones, sorprendió también cuando dijo que le gusta que lo llamen paraco.

“Sí; me encanta. Paracombatir la pobreza, paracombatir la corrupción, paracombatir el desempleo, paracombatir la criminalidad. ¡Soy un “paraco”!”, indicó el congresista.