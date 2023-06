“Yo no creo que Gustavo Petro ande en vicios; hay que respetar al presidente”: Alfredo Saade habla de las denuncias de Armando Benedetti

El exprecandidato presidencial por el Pacto Histórico, Alfredo Saade, hizo una fuerte defensa del presidente Gustavo Petro tras conocer los explosivos audios revelados por SEMANA donde el exembajador Armando Benedetti habla del ingreso de 15.000 millones a la campaña presidencial, interceptaciones telefónicas por parte de Laura Sarabia y hasta el supuesto consumo de cocaína por parte de él y el jefe de Estado.

Saade dijo que “siempre he creído que las personas que tienen problemas de alcohol poseen una personalidad difícil, no es fácil. Su respuesta, como él lo ha dicho, proviene de la profundidad de un dolor y unos tragos”. Se refiere al exembajador, Benedetti, quien reconoció públicamente que tiene problemas con el licor.

“Pudo causarle resentimiento y dolor y eso llevó a Armando Benedetti a decir cosas que, al final, no son ciertas”, añadió. “Siento que todo lo que Benedetti dijo es mentira, no es cierto”, precisó.

Alfredo Saade y el presidente Gustavo Petro. - Foto: SEMANA

El pastor cristiano expresó que no entiende de dónde sacó Benedetti el ingreso de 15.000 millones de pesos a la campaña presidencial.

“Estuve en la campaña y puedo decir que los recursos fueron muy limitados. Yo hablaba a cada rato con Ricardo Roa, el gerente, y era como partiendo un huevo frito entre seis. Hubo mucha austeridad. Creo que él debe entrar en un proceso de sanidad espiritual y del alma”, sugirió.

Saade reconoce a Benedetti y a Laura Sarabia, la exjefa de gabinete de Gustavo Petro, como piezas fundamentales en el triunfo de Gustavo Petro. Sin embargo, dijo que el exembajador de Colombia en Caracas, a quien llamó Armandito “no tiene autocontrol ni dominio propio. Eso se logra cuando se logra una paz espiritual y emocional”.

Alfredo Saade dijo que Armando Benedetti necesita ayuda espiritual. - Foto: daniel reina romero-semana

El pastor le contó a SEMANA que en una oportunidad, “vi temas incómodos con Armando Benedetti. Ese día me acerqué y le dije: Armandito, hablamos, él me dijo llave, nos vemos y hablamos. Yo quería tocar el tema personal de él”. Saade se refiere a una escena del exembajador pasado de licor.

“Yo creo que al hombre que más historias fantasiosas que le han inventado es Gustavo Petro. En estos casi dos años lo que he visto es un hombre impoluto que lo único que intenta es hacer las cosas bien. Yo no creo que el presidente Gustavo Petro ande en vicios. Eso se nota. Hay cosas que se notan”, aclaró.

Alfredo Saade reconoció el papel que desempeñaron en la campaña presidencial Armando Benedetti y Laura Sarabia. - Foto: Juan Carlos Sierra / Esteban Veg

Frente a los incumplimientos del jefe de Estado en su agenda, Saade expresó que el presidente es un hombre noctámbulo. “Trabaja todo el tiempo, casi no descansa, es una maldad ponerse a hilar tan finito. El problema no es tanto de él sino de quien lleva la agenda. No es un tema de drogas ni consumo. Yo casi no duermo, soy noctámbulo, no soy capaz de estar en una reunión a las 6:00 de la mañana. La culpa es de quien me lleva la agenda”, argumentó.

Dijo, además, que es una falta de respeto con el presidente Gustavo Petro los señalamientos. “Al presidente hay que empezar a respetarlo. Tienen que respetarlo”, reiteró.

A Gustavo Petro- según el excandidato presidencial- “nunca le he sentido, siquiera, un olor a trago”.

Y finalizó. “Cuando usted está dolido, en estado de embriaguez, con un problema de consumo de alucinógenos, como lo reconoce el propio Benedetti, usted dice locuras. Hay que empezar a respetar a Petro”.