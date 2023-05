El exmandatario arremetió contra Petro al señalar que Colombia no eligió a un “emperador, sino a un presidente”.

“Yo no destruyo los ojos a los jóvenes con granadas lacrimógenas”: estalla agarrón entre el presidente Gustavo Petro e Iván Duque

Un monumental choque se registró entre el presidente de la República Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque, roce que se desató porque Duque arremetió contra Petro al asegurar que Colombia no eligió a un “emperador, sino a un presidente”.

Ante ese sablazo, Petro no guardó silencio y respondió de manera directa a Duque por medio de su cuenta de Twitter, señalando que él es un demócrata y no un tirano; además indicó en ese mensaje “yo no le destruyo los ojos a los jóvenes con granadas lacrimógenas”.

“Yo no le destruyo los ojos a los jóvenes con granadas lacrimógenas, soy un demócrata y no un tirano”, trinó Petro.

En otro mensaje, el mandatario colombiano habló de una estrategia que se estaría ejecutando con el Pacto Histórico de un golpe blando: “A propósito se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando” (sic).

Pero la furia del presidente Petro se dio por una entrevista que realizó la Revista Bocas, de la casa editorial El Tiempo, al exmandatario Duque, en la cual lanzó agudas pullas al jefe de Estado, sin mencionarlo directamente.

“Este es un Gobierno profundamente ideologizado. Me parece lleno de prejuicios, prejuicios antiempresariales, prejuicios antimercado. Y no hay forma de que ningún país prospere si no tiene un sector privado con certidumbre, con inversión, con claridad sobre las reglas de juego y con claridad sobre el futuro”, sostuvo Duque.

En ese diálogo, el exjefe de Estado indicó que seguirá alzando la voz sobre lo que le parece que no está marchando bien, frente al bienestar del país: “Mi espíritu siempre es el de colaborar. Yo no entro en ataques personales, pero nunca apagaré mi voz”.

A renglón seguido, nuevamente le hizo un completo repaso a Petro sobre las polémicas reformas que radicó en el Congreso de la República, alertando los perjuicios, que por ejemplo, podría traer consigo la aprobación de la reforma pensional, advirtiendo que buscarían transformar a Colpensiones en una especie de “cajero automático”.

“Busca prácticamente hacer un corralito de todo el ahorro acumulado durante años, para ponerlo al servicio de Colpensiones, y que se convierta en plata de bolsillo. Como si Colpensiones fuera un cajero automático”, aseguró Duque.

Y no se guardó nada sobre la polémica reforma laboral: “Está cimentada en el prurito de la élite sindicalista y no en las necesidades de un país que tiene que integrar más gente al mercado laboral. Esos sesgos hacen muchísimo daño, espantan la inversión, generan desconfianza, y así se va a sentir este año con la desaceleración económica, pues va a ser, quizá, uno de los años con menor crecimiento de la última década”.

Así mismo, Duque le dio un consejo a Petro sobre el Congreso de la República: “Y eso implica saber negociar y saber ceder, no imponer, aceptar lo que pasa en el Congreso, que también fue elegido legítimamente y cuya función es hacerle contrapeso al Ejecutivo. Nosotros no elegimos un emperador, sino un presidente, y eso implica respetar las discusiones en el ámbito institucional”.

Hace varios días, en el marco del Summit Latinoamérica, que se llevó a cabo en la Universidad Internacional de la Florida, en Estados Unidos, el expresidente Iván Duque se refirió a la situación política en Colombia y el reciente discurso del presidente Gustavo Petro en la Plaza de Armas, el pasado 1 de mayo, Día del Trabajo.

En entrevista con SEMANA, el exjefe de Estado criticó el discurso del presidente Petro y aseguró que la Presidencia es un símbolo de unidad del país “no el símbolo de la fractura, la división y de la polarización”, enfatizando en que incitar al pueblo a la violencia generaría más fractura en la sociedad colombiana y no le haría bien al país.

“Los gobiernos, todos, tenemos que tramitar nuestras reformas en el Congreso, estar expuestos a que el Congreso enriquezca y se produzca en su soberanía, pero tratar de imponer por la fuerza al Congreso reformas es una actitud antidemocrática”, aseguró el expresidente Duque a SEMANA.

El exmandatario mostró también su preocupación sobre las reformas que está presentando el gobierno de Gustavo Petro y, en particular. en cuanto a la tendencia a comenzar una actividad sin tener en cuenta los progresos que se hayan hecho anteriormente.

Duque aprovechó para defender la gestión de su anterior mandato en materia de salud: “La salud en Colombia que tenemos hoy, con imperfecciones, es uno de los sistemas de salud mejor catalogados en América Latina”, dijo a SEMANA.

Por otro lado, Iván Duque se refirió a la ‘paz total’ del Gobierno nacional y los diálogos con las disidencias de las Farc, después de la aparición de alias Iván Mordisco en el Caquetá. “La construcción de la paz no puede ser a partir de impunidad total porque se vuelven nuevas formas de violencia, o lo que es aún peor, es una paz fatal porque termina intimidando y amedrentando al pueblo colombiano”, dijo finalmente el expresidente.