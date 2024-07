Los detalles desconocidos de la guerra fría del Gobierno Duque con la ONU

Emilio Archila revisó este reporte e inmediatamente salió a rechazar dos puntos específicos. “Mencionan dos temas que no tienen que ver con las competencias de derechos humanos del organismo: los avances de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la vinculación de estos con los planes de reparación colectiva a las víctimas. Ahora, no es cierto que no haya avances”, manifestó.

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos se ha convertido en la canalizadora de las principales disputas. Aunque hay que decir que a ningún Gobierno, ni siquiera al de Juan Manuel Santos, le ha gustado la presencia de esta oficina en Colombia, nadie esperaba que el propio Duque lo dijera. El presidente aseguró que sentía que este organismo se estaba extralimitando en sus funciones y metiéndose en terrenos que no le corresponden. Dijo, por ejemplo, que cree que la ONU no debe pedirle al Estado restringir el uso del Ejército en la protesta, transformar el Esmad o que la Policía quede adscrita al Ministerio del Interior y no al de la Defensa, como recomendó el informe. Y en eso el presidente puede tener algo de razón.

Eso precisamente ocurrió con Brunori en 2019, cuando aseguró que “la construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin más dilaciones, del proyecto de ley estatutaria de la JEP”. En esa oportunidad, el entonces canciller, Carlos Holmes Trujillo, le salió al paso a la declaración y le recordó que sus palabras se apartaban “de lo que fueron los términos de la conversación que sostuvimos con el secretario de las Naciones Unidas”, en el marco de una reunión que el alto funcionario del Gobierno había sostenido con la Misión de Verificación de la ONU.

Cuatro grandes temas concentran la disputa del gobierno con el organismo. Uno ya escaló hasta Ginebra.

La negociación del mandato de la oficina de derechos humanos el año pasado también está en el centro de la controversia. No hay un Gobierno, desde su instalación en el de Ernesto Samper, que no haya tratado de ponerle fecha de vencimiento a su permanencia en el país o limitar sus competencias. A Pastrana le incomodaba bastante. En el Gobierno Uribe, el vicepresidente Francisco Santos propuso suprimirla, y en el Gobierno de Santos, la canciller Ángela Holguín también sugirió ponerle fecha final a su presencia.

Duque ha seguido esa línea y, hace un año, la Casa de Nariño trató de incluir varios cambios en la renovación. Aunque el tema parecía superado, SEMANA supo que el Gobierno no ha querido posesionar a la sucesora de Alberto Brunori, designada desde finales del año pasado. Mientras que la admitnisración Duque le insiste a Michelle Bachelet que le presente una terna para sacar un nombre, la expresidenta chilena no da su brazo a torcer y se paró en la raya porque no va a cambiar de opinión y mantiene el nombramiento de la peruana Tarcila Rivera Zea.

El rechazo a la visita del relator Forst y otros desplantes

El nuevo fiscal Francisco Barbosa protagoniza otro de los desencuentros más importantes con la ONU. Como alto consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, se podría decir que no facilitó la visita de seguimiento que pretendía adelantar el relator de la oficina de derechos humanos de la ONU, Michel Forst.

El diplomático francés envió cartas y se reunió con Barbosa en Ginebra y en París. “Yo me contacté con el cónsul y me reuní con Francisco Barbosa, quien había sido mi principal enlace para la visita oficial. Él fue solidario y dijo que hablaría con el Gobierno. Sin embargo, no pudo hacer mucho y me pidió que me entendiera con la embajada. Allá me dijeron que no me invitarían”, le dijo Forst a SEMANA (lea la entrevista completa). El alto funcionario divulgará su informe el 4 de marzo y se anticipa que también generará revuelo.