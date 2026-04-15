¿Adicción a las redes sociales? Cómo identificarla y regularla

En un juicio histórico para Estados Unidos, un jurado de California declaró responsables a Meta y a YouTube de volver, intencionalmente, adicta a las redes sociales a una joven, lo que le produjo también problemas de salud física y mental.

El jurado además obligó a las dos plataformas a pagar 3 millones de dólares a Kaley, el cual estableció que el uso desmedido de estas redes le causó ansiedad, dismorfia corporal y pensamientos suicidas; la denuncia también aplicó para TikTok y Snapchat, quienes previamente llegaron a un acuerdo con la demandante y su familia.

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De acuerdo con lo dicho por el juez, Meta tiene el 70% de la responsabilidad de los daños ocasionados a la joven, mientras que YouTube tiene el 30%.

Este fallo abre un verdadero debate a nivel mundial sobre la responsabilidad que tienen las redes sociales en problemas de tipo adictivo en millones de niños, niñas, jóvenes y adultos en el planeta. De hecho, solo en Estados Unidos se han radicado cerca de 1.500 demandas a dichas por daños derivados del uso de estas plataformas.

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De acuerdo con Erik Fabián Rico, Representante Regional del Campo Psicología Ambiental y Sostenibilidad del Colegio Colombiano de Psicólogos - Colpsic, no se puede hablar puntualmente de adicción, como si lo puede ser la ludopatía, sino que se refiere a conductas adictivas o patrones de dependencia psicológica.

La adicción se debe entender como ese patrón persistente de comportamiento que se caracteriza por la pérdida de control, por la dependencia y el mantenimiento de la conducta, (pérdida de autonomía), a pesar de las consecuencias aversivas o negativas”, asegura Rico.

Esto se traduce, de acuerdo con el experto, en que la regulación emocional de la persona depende de si entra o no en la red social, lo que significa que entre más tiempo permanezca dentro de la plataforma aumenta el nivel de satisfacción.

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“También se evidencia un malestar psicológico, cuando se interrumpe el comportamiento o el uso de la inteligencia artificial, se irrita la persona o se siente inquieto cuando no tiene acceso al celular o a la red social”, añade el experto. Y estos comportamientos irascibles se reflejan en todos los aspectos de su vida, por ejemplo, descuidando conversaciones laborales y personales, revisando constantemente el teléfono.

De acuerdo con Marieth Lozano, Subdirectora Nacional del Campo Psicología de la Salud del Colegio Colombiano de Psicólogos - Colpsic, hay una relación directa entre las interacciones y la necesidad de valoración de la persona; entre más reacciones a las publicaciones se tengan, más feliz es el usuario.

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“Los likes, los comentarios, las notificaciones, el hecho de que alguien los empiece a seguir activa de alguna forma una respuesta neurológica que generalmente está relacionada con la producción de dopamina. Con el tiempo lo que va a pasar es que la persona empieza a buscar constantemente esa gratificación, entonces sigue manteniendo su actividad en las redes sociales para poder obtener cada vez más likes, más comentarios, más notificaciones y más seguidores, entonces se vuelve como un ciclo”, explica Lozano.

Por otra parte, Erik Fabián Rico asegura que muchas personas utilizan las redes como una manera de desconectarse de su propia realidad; entender que la regulación emocional se evidencia cuando al usar redes para distraerse de problemas en lugar de afrontarlos, las personas las utilizan como salida o escape.

Estos comportamientos adictivos, de acuerdo con los expertos, suelen desarrollarse progresivamente. Primero, van evolucionando desde lo meramente recreativo hasta una necesidad apremiante en el día a día, llegando incluso a regular las emociones únicamente con el uso de la red social.

¿Qué señales se pueden identificar en una persona ‘adicta’ a las redes sociales?

Lo primero en lo que coinciden los expertos de Colpsic son las alteraciones del sueño asociadas con el uso del teléfono; para una persona se convierte, literalmente, en una misión imposible desconectarse del celular, haciendo “scroll” constantemente, afectando horario de sueño y, por lo mismo, su vida personal y laboral.

“Hay una serie de señales que no se pueden pasar por inadvertidas, como, por ejemplo, los intentos fallidos por reducir el uso, proponerse no usar el celular en la noche, en las tardes y no lograrlo, no poderlo hacer. Señales como la ansiedad o la irritabilidad al desconectarse. Aquí, un ejemplo claro es sentirse incómodo o inquieto sin revisar notificaciones, el uso automático o compulsivo, desbloquear una y otra vez el celular sin un propósito claro”, añade Rico.

Otra de las señales que han identificado los expertos es la que se conoce como FOMO, y es una sensación de malestar, de inquietud y ansiedad por perderse algo que otra persona pudo haber publicado en la red social. Sentir una molestia general por no poder estar actualizado en la red social es una señal de comportamiento adictivo.

Recomendaciones para tratar y superar la adicción

Los expertos coinciden en que una de las principales recomendaciones para enfrentar los comportamientos adictivos es establecer un uso más consciente y estructurado de estas plataformas. Esto implica fijar horarios específicos para revisarlas, en lugar de acceder de manera constante e impulsiva a lo largo del día.

A esto se suma la necesidad de desactivar notificaciones innecesarias, con el fin de reducir los estímulos permanentes que refuerzan la necesidad de volver una y otra vez al celular.

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Otra de las sugerencias clave es fortalecer la regulación emocional, entendiendo que muchas personas recurren a las redes sociales como una vía para distraerse, evadir malestares o buscar validación. En ese sentido, los especialistas recomiendan desarrollar estrategias más saludables para gestionar las emociones, así como dar mayor espacio a la actividad física, que contribuye al bienestar mental y ayuda a equilibrar la relación con la tecnología.

Asimismo, subrayan la importancia de fortalecer las redes de apoyo fuera del entorno digital. Hablar con amigos, familiares o personas de confianza puede resultar más beneficioso que depositar las emociones o la necesidad de reconocimiento exclusivamente en el espacio virtual.

Finalmente, los especialistas enfatizan en la importancia de buscar apoyo profesional cuando exista pérdida de control o malestar persistente. Acudir a psicoterapia puede ser una herramienta fundamental no solo en casos críticos, sino también como una medida preventiva.