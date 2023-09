Alerta para los bogotanos por el alto riesgo de sufrir diabetes. Las cifras son preocupantes

Las células de su cuerpo necesitan glucosa para obtener energía. Una hormona llamada insulina ayuda a que la glucosa entre a las células. Sin embargo, los pacientes con diabetes no pueden controlar naturalmente los niveles de azúcar en la sangre, lo cual implica recurrir otra serie de procedimientos.

Cabe mencionar que no todos los tipos de diabetes responden a las mismas causas. Por ello, Medline Plus sostiene que el tipo 1 se presenta cuando el cuerpo no puede producir insulina; en cambio, el tipo 2 responde a lo mismo, pero la que recibe externamente tampoco puede usarle correctamente.