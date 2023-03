Andrés Forero criticó al director de la Adres: “Fue socio de una EPS y hoy dice con sorna que el Seguro Social está de vuelta”

La reforma a la salud es un proyecto amplio que genera bastantes argumentos a favor y en contra cada día, además de noticias falsas y polémicas por declaraciones puntuales. Es prácticamente un proyecto de ley al que cada día le van surgiendo nuevas dificultades.

Unas por la propuesta en sí, pero otras por las acciones y declaraciones de los funcionarios del Gobierno. Lo más reciente en este sentido tiene que ver con la discusión que se generó por el pronunciamiento del director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres.

En medio de una intervención pública, Félix Martínez resultó reviviendo el Seguro Social, que fue un instituto público que correspondió a un modelo de salud que durante casi 50 años se transformó, pero que no continuó vigente, entre otras razones, por corrupción y mal manejo administrativo.

Pues al paso de sus declaraciones, le recordaron que resulta paradójica su actual defensa, si se tiene en cuenta que en un modelo paralelo era hasta socio de entidades similares a las EPS.

“Félix Martínez exportó nuestro modelo de salud a República Dominicana y allí asesoró al equivalente de Acemi y fue socio del equivalente a una EPS a través de la fundación que presidió 20 años. Hoy dice con sorna que el Seguro Social está de vuelta, nos guste o no. ¡Qué descaro!”, trinó el representante de Andrés Forero, del Centro Democrático.

El lunes 27 de febrero se llevó a cabo una audiencia pública en el Congreso en la que participaron varios actores de la sociedad civil y representantes de distintas organizaciones para discutir el proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno hace unas semanas.

Una de las intervenciones fue la del director de la Adres, Félix León Martínez, quien sorprendió con un anuncio que ya genera discusión en la opinión pública. Dijo que con el modelo que propone el Gobierno se volverá a lo que era el Seguro Social.

“Que no digan que este es el viejo Seguro Social, que lo van a hacer de nuevo. Pues resulta que el Seguro Social es una construcción de la socialdemocracia del mundo, es una construcción del tripartismo que creó los estados de bienestar, no creó solo el Instituto de Seguros Sociales de Colombia, que dio el bienestar de muchas naciones. Y que hoy está de vuelta gústeles o no les guste”, aseguró León Martínez en la audiencia en el Congreso.

Agregó que basa su argumento en la declaración que se hizo en el foro de Davos, Suiza, en febrero de 2023, en el que, según dijo, un estudio concluye que “el futuro está en volver a un trabajo armónico de las sociedades entre patronos, trabajadores y Gobierno”.

León agregó: “Venimos de una etapa muy neoliberal en la que solo patrones son los que deciden, el Gobierno trabaja para los empresarios y los trabajadores por allá; no, el mundo está volviendo a una relación de un capitalismo más armónico que garantice beneficios a los trabajadores y que se sienten permanentemente a hacer acuerdos entre patronos, trabajadores y Gobierno”.

Durante el primer encuentro jurídico del sector salud, el director de la Adres aseguró que la reforma al sector contempla seguir trabajando con las clínicas de mediana y alta complejidad privadas. - Foto: Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud

Y dijo que “si no les gusta” esa forma de democracia lo entiende y que ese viejo Seguro Social sería una forma de entender que los trabajadores tienen decisión en el país, así como los “patronos” y el Gobierno, pero que no son la única voz, sino que tienen que tomarse decisiones “armónicas sobre los recursos de la salud”, señaló.

El anuncio llama la atención porque la ministra de Salud, Carolina Corcho, había dicho que su proyecto presentado a los parlamentarios en ningún momento plantea volver al Seguro Social. “Corremos el riesgo de que las reformas sociales naufraguen en un mar de desinformación y fake news. Se ha dicho que con la reforma a la salud vamos a volver al Seguro Social: falso de toda falsedad”, afirmó la ministra de Salud.