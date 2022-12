Así impactaría cotidianidad de los colombianos la reforma a la salud; esto fue lo último que dijo la ministra Corcho

Recientemente, se han adelantado reuniones del sector salud para dialogar sobre la reforma. Se han dado encuentros exclusivos entre el ministerio y las EPS, entre académicos, otros actores y entre quienes desde hace varios años han propuesto dicho cambio en el sistema.

La última reunión oficial se realizó en el Congreso de la República. Allí la ministra, Carolina Corcho, explicó más detalladamente cómo cambiaría la reforma a la salud, la prestación del servicio.

“Cuando se haga el proceso de liquidación de las EPS que no cumplen, los ciudadanos quedan en la red de prestación de servicios de su territorio. Un ejemplo, tú vives en Bogotá, a ti te va a cubrir el estado, como hoy lo hace. ¿Quién va a pagar? El mismo estado que hoy paga. La diferencia es que no va a haber la intermediación de la EPS, sino que se va a pagar directamente a las clínicas y los hospitales. ¿Quién te atiende a ti? Las clínicas y hospitales de Bogotá, todos a disposición de los ciudadanos de Bogotá”, explicó Corcho.

La ministra de Salud Carolina Corcho y el presidente del Senado Roy Barreras se reunieron con varios representantes del sector salud. - Foto: Prensa Roy Barreras

Ejemplificó a renglón seguido la ministra que lidera el cambio, que respalda el gobierno de Gustavo Petro, “que un ciudadano necesita un ginecólogo, tiene la posibilidad de escoger en dónde lo atienden en su territorio. Si no hay ese servicio lo trasladan. Pero la primera instancia es que sea lo más cercano a tu espacio. No como pasa hoy, que hay muchos ciudadanos que habiendo servicios de especialidad en sus ciudades los trasladan a otras.”

En ese sentido, enfatizó en que la propuesta para las EPS, “es que transiten a ser redes de prestación de servicios de salud. Lo que tenemos que superar, es el mecanismo de intermediación. Hoy, (el estado) yo le pago a la EPS y ellas contratan a la clínica y el hospital. Más adelante funcionaría pagándole, directamente, (el estado) a la clínica y el hospital. Entonces la Clínica Sanitas seguirá existiendo, solo que ya no le pago, (el estado) a la EPS Sanitas, para que le pague a la Clínica. Y los ciudadanos seguirán siendo atendidos, ni van a sentir eso”.

Señaló que eso se lograría desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Adres, que es una entidad adscrita al Ministerio de Salud.

“Hoy ya existe un fondo Adres. En ese fondo están todos los recursos de la salud. Si descentralizamos ese fondo, ese fondo puede pagar directamente la prestación de servicios para que a ningún ciudadano le nieguen la atención porque no hay autorización o porque la EPS está en liquidación. Ya es momento de dar ese paso y evolucionar el sistema de salud”.

Y añadió que “casi todas las EPS que hoy cumplen, tienen red de prestación de servicios. Esas funciones que ellos ejercen se van a necesitar, para ayudar a agendar citas, para hacer auditorias. Todas esas funciones se van a requerir”.

Sobre cómo funcionarían los pagos por el servicio de salud, aclaró que se mantiene lo que actualmente funciona. Y que para que se implemente el aspecto de territorialidad, si cambia la parte de vinculación.

“La salud es un derecho fundamental, en ese sentido el ciudadano no tiene que afiliarse, sino registrarse en un centro de salud público o privado y ya. El ciudadano paga por varias vías. Quienes trabajan cotizamos, los demás pagamos impuestos. Tenemos que seguir las cotizaciones de quienes trabajamos, que igual seguiremos pagando y los impuestos. Siempre se ha financiado así y así se va a mantener, solo que el flujo de recursos va a ser más directo”.

Corcho envió un mensaje de tranquilidad

En las declaraciones a medios nacionales y regionales, la encargada de sacar adelante la reforma envió un mensaje de calma.

“En ningún momento, que se haga la reforma, van a quedar desprotegidos. El aseguramiento social y los mecanismos de financiación del estado se van a mantener. Inclusive tenemos más presupuesto y vamos a seguir solicitando más presupuesto para la salud. Nunca van a quedar desfinanciados. El estado seguirá asumiendo, vía aseguramiento social, los recursos. Las clínicas y los hospitales los seguirán atendiendo”, dijo.

Pero eso sí, insistió en que más allá de acabar las EPS, ellas mismas se acabarían por incumplimiento. Y que así lo demostraba un estudio que había publicado este 12 de diciembre la Supersalud.

“Hay una realidad. Hoy, de todas las EPS que existen, solo siete cumplen. Si se liquidan las otras EPS, que manejan recursos públicos, los propios directores de las EPS existentes nos han dicho que al trasladar esos pacientes se desploman. Por eso se necesita la reforma. Hay una inviabilidad real… Solo siete EPS cumplen con el indicador financiero, pero en indicadores jurídos y de prestación de servicios son menos las que cumplen”, complementó Corcho.

Cabe añadir que SEMANA estuvo buscando más detalles sobre ese estudio, pero desde la Superintendencia de Salud aseguraron que este lunes no se había publicado algún documento similar y que lo último tenía que ver con los indicadores de funcionamiento presentados días atrás.

Liquidación de las EPS

La alta funcionaria también aseguró que con las liquidaciones de otras EPS se han generado problemas adicionales a las deudas.

“Liquidamos Saludcoop. Entonces creamos Medimás, trasladamos a Medimás. Liquidamos Medimás y volvimos y trasladamos. No podemos seguir en eso eternamente… Trasteando ciudadanos de un lado a otro. Ya no es justo. La propuesta es transfórmese en redes de prestación de servicios de salud. Los ciudadanos seguirán siendo atendidos en sus clínicas y hospitales y hacemos un pago directo del estado”, dijo.

“Se han dicho muchas mentiras sobre la reforma”

Corcho insistió en que alrededor de lo que están proponiendo hay bastantes mentiras.

“Ha habido muchas tergiversaciones. No es cierto que los recursos de la prestación de servicios de salud de la reforma se entreguen a gobernadores y alcaldes. No es cierto que se esté proponiendo estatizar el sistema de salud. El 80% de la prestación de servicios en Colombia es privada. Deber continuar, inclusive las clínicas de las EPS, atendiendo y prestando los servicios de salud”.

Asimismo, como ha mencionado en otros escenarios, dijo que hay otras realidades de la atención en salud, que pretenden mejorar.

“Hagamos una transición que la ciudadanía no la sienta. Porque si tenemos unos problemas reales y son problemas de atención. Tenemos que fortalecer... Queremos hacer una redistribución equitativa. Tenemos más de 600 municipios que no tienen puesto de salud en su zona rural. Más de 300 que no tienen sala de partos. El estado tiene que ir a reconstruir esos hospitales”, explicó seguidamente.

En ese sentido, esta reforma a la salud, que ha sido uno de los temas más polémicos de los últimos meses en el país, tiene, según lo específico la misma ministra, varios componentes.

El más mencionado es lo que sucederá con las EPS. Por ahora la propuesta es que sean redes de prestación de servicios de salud. También se propone, con esta reforma, un sistema de salud más enfocado en la prevención. Además del mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y del estado de los hospitales públicos del país.

Las reuniones para acordar la propuesta que se presentará en el texto definitivo continuarán y según lo que se habló este lunes 12 de diciembre, la reforma se presentará al Congreso de la República en febrero de 2023, es decir, en menos de tres meses.