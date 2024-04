Ataques de ira: ¿cómo no perder control cuando las cosas salen mal? Experta ofrece varios consejos

En la infancia está la clave

Sin embargo, “todo sucede a nivel inconsciente, donde viven las emociones. Es decir, racionalmente no lo ven, pero así es como se procesa el problema internamente; el cerebro percibe a su pareja como un elemento vital para su supervivencia. De allí los ataques de ira, de la sensación de que si su pareja no le provee lo que la persona cree que necesita, cómo lo necesita, cuando lo necesita, de la manera que lo necesita, entonces no le ama”, explica Perdomo.