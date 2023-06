Aumentó en un 23 % el número de consumidores de estupefacientes en el mundo

El consumo de sustancias psicoactivas en el mundo es un problema crítico, no solo por las cifras alarmantes que arrojan los estudios disponibles, sino porque sus características lo hacen un asunto complejo con serias repercusiones en la salud pública.

Frente a este panorama, el Informe Mundial sobre Drogas 2023, que fue elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), destaca el aumento a nivel global del número de consumidores de sustancias psicoactivas. Según cifras de la entidad, el número estimado de consumidores de drogas pasó de 240 millones en 2011 a 296 millones en 2021, lo que representó el 5,8 % de la población global de entre 15 y 64 años, y un 23 % más que hace una década.

Por otra parte, el informe detalla que el uso de anfetaminas ascendió a 36 millones de personas, el de cocaína a 22 millones y el consumo de sustancias tipo éxtasis creció hasta los 20 millones de consumidores. Cabe mencionar que el mayor porcentaje de consumo de anfetaminas, que fue del 45 % y de productos farmacéuticos sin fines médicos, corresponde a las mujeres, mientras que mayor porcentaje de hombres consumen oplátos (75 %) y cocaína (73 %).

Muerte por consumo de drogas

Respecto a los fallecimientos por sobredosis de drogas, la UNODC señaló que alrededor de 500.000 personas murieron en 2019 debido al consumo de drogas, lo que tradujo un 17,5 % más que en 2009. Asimismo, las enfermedades relacionadas con la hepatitis C son la mayor causa de muertes por drogas.

Las enfermedades relacionadas con la hepatitis C son la mayor causa de muertes por drogas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la hepatitis C es causada por el virus de la hepatitis C (VHC) y puede variar desde una enfermedad leve que dura unas pocas semanas hasta una grave de por vida. Cuando se tiene hepatitis C aguda, los síntomas pueden durar hasta 6 meses, pero cuando es crónica, puede durar toda la vida y causar graves problemas de salud, como daño al hígado, cirrosis (cicatrización del hígado), cáncer de hígado e incluso la muerte.

El auge de las drogas sintéticas y la cocaína

El consumo de drogas sintéticas está viviendo un auge sin precedentes, ya que estas no requieren materia prima procedente de plantas que necesitan grandes extensiones de tierra, sino solo productos químicos baratos y fáciles de hallar. Como tal, este tipo de drogas son muy asequibles porque, aparte de ser económicas, su fabricación es sencilla y flexible, al no depender de una geografía ni de un tiempo de cosecha. Además, los tiempos de producción son mucho más cortos.

Frente a la producción de cocaína, esta alcanzó un máximo histórico en 2021 con más de 2.300 toneladas de la máxima pureza y la demanda está en su punto más alto, pues según el reporte, este será un fenómeno global que probablemente abrirá nuevos mercados en Asia y África. Del mismo modo, la ONU alertó también de otra “epidemia de opioides” sin cobertura mediática en África.

Se trata de la creada por el tramadol, un potente analgésico que proporciona los efectos analgésicos típicos de los opioides al tiempo que actúa como estimulante.

Frente a la producción de cocaína, esta alcanzó un máximo histórico en 2021 con más de 2.300 toneladas de la máxima pureza y la demanda está en su punto más alto. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo se puede prevenir el consumo de drogas en adolescentes?

Existen factores de riesgos que aumentan la probabilidad que adolescente y adultos caigan en el consumo de drogas, como por ejemplo el fracaso académico, problemas familiares, baja autoestima, comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos. De esta manera, se debe intervenir de inmediato, implementando ciertas medidas para prevenir el consumo de drogas. Por ello, el portal web Quiron Salud explica algunas de estas estrategias:

Fomentar la autoestima: desde la infancia los padres deben estar atentos a la forma en que se desarrolla la autoestima de sus hijos. Es importante acompañarlos, quererlos, entenderlos y en todo momento comunicarse con ellos.

Mantener una buena comunicación: es fundamental mantener un buen canal de comunicación con los padres, pues es una forma de reducir el miedo y la incertidumbre de los hijos frente a todos los cambios que ocurren en su cuerpo y en su mente en la adolescencia.

Desde la infancia los padres deben estar atentos a la forma en que se desarrolla la autoestima de sus hijos. Es importante acompañarlos, quererlos, entenderlos y en todo momento comunicarse con ellos. - Foto: Getty Images/iStockphoto