Bultos detrás de las orejas: por esta razón aparecen y este es su tratamiento

Los bultos o las protuberancias detrás de las orejas son resultado de posibles afecciones, que no pueden ser necesariamente graves. Sin embargo, no se debe ignorar su aspecto porque algunos no desaparecen por sí solas.

Entre las complicaciones que encuentran relación con ellos (bultos) están la hinchazón de los ganglios linfáticos e incluso cáncer, según Medical News Today. No obstante, otras de las razones por las cuales aparecen estos bultos son:

Por lipomas

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) explica que los lipomas son protuberancias que aparecen debajo de la piel que pueden -según sea el caso- ser consideradas benignas, siempre y cuando “se sienten blandas o suaves y ruedan fácilmente bajo los dedo”, añade.

Según la enciclopedia médica las causas más comunes puede ser:

Absceso: tal y como lo explica es una “cavidad donde se acumula pus”.

Verrugas: “son pequeños bultos granulares en la piel que aparecen con mayor frecuencia en los dedos o en las manos”, precisa la Clínica Mayo.

El acné puede tener muchas causas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Acné

La Clínica Mayo explica que el acné “es un trastorno de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas” que se presenta en forma de puntos negros, blancos, granos o bultos.

“El acné afecta a personas de todas las razas y edades, pero es más frecuente en los adolescentes y los adultos jóvenes”, agrega el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel (NIH).

Muchos son los tratamientos caseros que prometen combatir este trastorno, pero se recomienda antes de usarlos regularmente, consultar con un dermatólogo y observar si estas soluciones medicinales no provocan reacciones alérgicas que se conviertan en dermatitis.

La otitis es una infección. - Foto: Getty Images

Infecciones de oído como la otitis o la mastoiditis

En palabras del Instituto Nacional del Cáncer (NCI) una infección es una “invasión y multiplicación de gérmenes en el cuerpo”, que pueden ser virus, hongos o alguna otra bacteria que se expande por todo el cuerpo.

Por ejemplo, una de las enfermedades que afecta el oído y la parte de atrás de la oreja, es la otitis, que de acuerdo con MedlinePlus es “el tipo más común de infección del oído y se denomina otitis media. Es causada por la inflamación e infección del oído medio, el cual se encuentra localizado justo detrás del tímpano”. Su forma de desarrollarse es inmediata y dolorosa.

Así como lo explica el portal, “la trompa de Eustaquio se bloquea, se puede acumular líquido, lo cual puede causar una infección”. Sin embargo, es importante aclarar que como lo indica MedlinePlus “cualquier cosa que ocasione inflamación o bloqueo de las trompas de Eustaquio hace que se acumulen más líquidos en el oído medio detrás del tímpano”.

Es importante consultar con un médico para su tratamiento. - Foto: Getty Images

En este sentido, los bultos detrás de las orejas también pueden responder a una mastoides, una infección que se presenta en el hueso detrás del oído, según la enciclopedia médica.

Resulta que la mastoiditis se desarrolla siendo una enfermedad común en los menores de edad. Los síntomas asociados son: dolores de cabeza, pérdida de la audición, secreción en el oído, hinchazón, entre otros.

Así es el tratamiento de los bultos detrás de las orejas

A través de una publicación revisada en 2022 la Biblioteca, señala que los tratamientos de la mastoiditis no necesariamente son eficaces o inmediatos porque “el medicamento no llega a la profundidad necesaria en el hueso”. Lo que quiere decir que es importante perseverar en el proceso.

No obstante, si el bulto es causado por acné, se pueden tratar con remedios caseros, o según indique el profesional de la salud.