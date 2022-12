Contrato de MinSalud: esto pasó con la discutida propuesta de gastar $19 millones diarios en publicidad

Hace tres semanas fue noticia que el Ministerio de Salud destinaría alrededor de 683 mil millones de pesos, en 35 días, para hacer pedagogía de la reforma a la salud. La publicidad se planeaba emitir, a través del sistema de medios públicos del país, RTVC.

Este costo incluía el valor de inversión en producción y publicidad en medios convencionales y digitales. Específicamente en pódcast de Radio Nacional de Colombia, en miniseries de RTVC Play y Canal Institucional y en contenidos similares.

Lo último al respecto, es que dicha idea de publicidad se retiró del contrato. Así lo dio a conocer el representante a la Cámara, Andrés Forero.

“El control político sí sirve. Tras mi denuncia, Carolina Corcho recalculó y ya no se gastará $682 MM en hacer “pedagogía” sobre una reforma cuyo texto no se conoce. La ministra debe entender que no puede hacer lo que le dé la gana con los recursos públicos”, expresó el político del Centro Democrático.

El control político si sirve.



Tras mi denuncia, @carolinacorcho reculó y ya no se gastará $682 MM en hacer “pedagogía” sobre una reforma cuyo texto no se conoce.



— Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) December 21, 2022

Al buscar los cambios, SEMANA corroboró que el contrato total sigue teniendo un costo de $6.130 millones, pero se trasladaron recursos.

Mientras en la primera propuesta se hablaba de seis categorías de publicidad, (salud mental, vacunación contra la Covid 19, reforma al sistema de salud, donación de órganos y uso de pólvora), en la más reciente se disminuyó a cinco. Es decir, se anuló lo relacionado con la reforma y el dinero que “quedaba” se pasó a la campaña de donación de órganos.

“Se mantienen el monto final, pero ya no pueden destinar eso a lo que pretendían. Ya no lo gastan en eso que era un despropósito. Todos estamos de acuerdo en las otras campañas como incentivar la donación de órganos”, dijo para este medio.

También el representante le contó a SEMANA que este contrato podría incumplir con el principio de planeación.

“Estoy evaluando la posibilidad de pedir que la Procuraduría investigue el contrato porque está siendo firmado el último mes del año. Están tratando de firmarlo este año para garantizar los recursos, pero realmente se va a ejecutar el próximo”, concluyó.

Finalmente, se está a la espera de la respuesta oficial desde el Ministerio de Protección Social, por el cambio y la firma final de este contrato.

¡Abuso!@carolinacorcho no ha hecho pública su reforma al sistema de salud y la ha elaborado con un hermetismo antidemocrático, pero quiere gastar $682 MM en 35 días para hacer "pedagogía" sobre ella



— Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) November 28, 2022

