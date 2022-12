Ministerio de Salud despide a 17 personas de su equipo de prensa: “Nos fregaron en diciembre y nos están tratando horrible”

En la mañana de este domingo, varios contratistas recibieron la llamada del director de comunicaciones del Ministerio de Salud. Uno a uno fue notificándoles a los trabajadores que no continuarían en la empresa.

“Nos fregaron en un diciembre y nos están tratando horrible”, aseguró una de las personas que ha trabajado en el ministerio, con distintos jefes de cartera.

El asunto es que ya estaban listos los contratos. Y aunque a seis, de los 20 contratistas, les confirmaron previamente que saldrían, a los demás les dijeron que continuaban con la entidad hasta enero o abril. Pero por sorpresa, por medio de una comunicación telefónica este 4 de diciembre, el jefe los despidió.

Reunión del Ministerio de Salud y Protección Social para la asignación de afiliados. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

En ese sentido, del equipo de comunicaciones que venía de la administración de Fernando Ruiz, con 23 personas, quedan cinco. Tres de planta, que son de carrera administrativa. “La web máster, la diseñadora y el comunicador de regiones, más el coordinador de comunicaciones, que es un cargo de libre remoción”. Dos personas más alcanzaron a firmar contrato, una secretaria y un realizador audiovisual. Adicional a otra realizadora audiovisual, que entró en esta nueva administración. Es decir, salieron 17 profesionales.

Cinco periodistas, dos realizadores audiovisuales, dos diseñadoras, una abogada, un profesional de licitaciones, un comunicador interno, un coordinador de eventos, dos comunicadores de redes sociales, un fotógrafo y un profesional de página web y apoyo en transmisiones.

Está como contexto, también, la remoción de los directores de área y subdirectores. “Hay instrucciones específicas de la ministra de quiénes los van a rodear… Ahora que ya tienen los administrativos, van con los operativos”, dijeron.

También aseguran que esto “nunca se había visto… Ahora no les importa y que la orden es que nadie de la administración anterior continúe. Creen que somos uribistas, duquistas, pero no”, contó para SEMANA otra de las personas que, desde que llegó la ministra Carolina Corcho, perdió su trabajo.

Es que han salido contratista y empleados de varios departamentos. Además de comunicaciones, están los de emergencias y desastres, de planeación, del área jurídica, asesores, del equipo de secretarias y conductores.

“Nunca se había visto esto… Nunca que cerraran el despacho y que uno no pudiera entrar a donde el ministro. Cambiaron la chapa. Solo dos señoras tienen llaves. Hablan pasito. Una vaina absurda. Jamás se había visto eso”, relató otra de las personas.

Volviendo a las causas de los despidos, se entiende que con el cambio de presidencia hay ajustes, pero otra de las personas que ha estado allí por más de cinco años, explica que “hay gente que ha durado diez, 12 años de contratista. Era casi imposible, (que se quedaran sin trabajo). Allá respetaban la continuidad, respetaban la experiencia. Pero ahora no les importa.”

Otras voces aseguran que si esperaban lo que está sucediendo.

“Eso iba a ocurrir, pero no de esta forma. Hay mucha gente que está mal. La conmoción se presenta hoy porque los contratos los habíamos firmado con el gobierno pasado y el 30 de noviembre se acababan… Los que seguíamos, presentamos los papeles y esperábamos ir hasta abril. Y la sorpresa es que un día festivo lo llamen a uno. No es obligación darnos trabajo, pero si respetar”, explicaron para este medio.

Ahora, no es secreto para nadie. El giro político, con la elección de Gustavo Petro, ha generado cambios de funcionarios en todas las entidades. Explican varios implicados, por el sentimiento de que quienes trabajaban con Iván Duque, no estén.

“Que somos enemigos, que no los vamos a dejar trabajar, que vamos a hacer oposición… No querían saber nada de Duque y en lo que yo aprecié había mucha desconfianza. Relacionado también con los hackeos, no solamente al Ministerio en la administración pasada, sino también a la cuenta de Twitter de la ministra. Creen que todo lo que saben lo están utilizando en contra porque tienen mucha gente antigua”, relataron.

Pero aquí, insistió otras de las personas, en que ellos no debían su cargo a ningún interés político, porque hasta gente que apoyó a Petro y votó por él con el ánimo de conservar su puesto, entró en la colada. “Yo digo que a mí me falló, le pasó a mucha gente, están decepcionados”.

En algunos rumores de pasillo y en algunos chismes se había hablado de esto, dicen los trabajadores. “Que no querían a nadie de la administración pasada, que la orden de Petro, del gobierno y la ministra era no continuar con gente que viniera trabajando con él”.

Pero concluyen ellos mismos, que el tiempo le dio una respuesta y la vez se hacen otras preguntas. “¿De dónde van a sacar la gente para qué siga? No hay equipo nuevo ahí, para garantizar la continuidad... Se va a formar una crisis, quién va a escribir, a hacer las tareas de comunicación”, afirmaron.

También, cuestionaron si esta vez cabe alguna denuncia o procedimiento jurídico por frenar de esta manera el derecho al trabajo. Hay que decir, además, que varias personas prefirieron no referirse al tema, insistiendo en que la falta de confianza que sintieron hacia ellos nunca ha sido justificable.

Finalmente, se tenían listos para firmar alrededor de 900 contratos laborales en total en el Ministerio de Salud y Protección Social. Normalmente, la entidad para esta época firma 600. Algunas de las inquietudes que este medio le hizo a la jefe de la cartera, Carolina Corcho, y al coordinador de comunicaciones, Camilo Palacios, fueron: ¿qué pasó?, ¿cuántos?, ¿por cuánto tiempo? y si realmente se firmarán dichos documentos. Hasta ahora, Palacios aseguró para SEMANA, sobre las decisiones de hoy, que los contratos, “no se renovaron, simplemente. Se acaban”.