¿Crujir los dedos causa artritis? Esto dice la ciencia médica

La práctica de hacer crujir los dedos de las manos o “sacarse yucas”, como se conoce popularmente en Colombia, no solo es un hábito frecuente de algunas personas, sino que también ha sido objeto de numerosos mitos.

Uno de ellos apunta a que tener esta costumbre puede causar artritis más adelante. Se trata, sin embargo, de una idea que no tiene mucho soporte científico, según lo explican varias fuentes médicas.

La empresa española Fisiocrem, especializada en productos de fisiatría, advierte que los especialistas han indicado en numerosas ocasiones que este hábito no es uno de los causantes de la artritis.

“De esta forma, cuando nos crujimos los nudillos o las muñecas, se produce una liberación de gases en la bolsa sinovial, que es la que almacena el líquido sinovial. Esto se produce porque, al crujir la zona, se aprieta dicha bolsa provocando una liberación de nitrógeno, oxígeno y CO₂. En concreto, el ruido se genera al volver de nuevo el líquido a la membrana sinovial. Por lo tanto, crujir los dedos no implica un roce entre los huesos que los conforman”, señala Fisiocrem.

Si bien los expertos sostienen que esta práctica no causa artritis, sí podría generar efectos no deseados. Si se hace de forma ocasional, podría no tener ninguna implicación en el estado de salud de los huesos y las articulaciones, pero sí se hace con frecuencia es posible que se genere una presión inadecuada tanto en los tendones como en los ligamentos. Esto, a su vez, puede causar a la larga una “deformación” en los huesos que están afectados por este movimiento.