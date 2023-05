Cuestionamiento a posible funcionario del MinSalud por comentarios ofensivos: “Muestra el tipo de personas que dirigen la política”

Twitter es como una plaza pública. Allí se ven desde anuncios gubernamentales trascendentales hasta mensajes spam. Y ello supone nuevas dinámicas de interacción, que frecuentemente rayan con el irrespeto o la agresión. Claro, así se ha determinado en casos que han generado llamados desde diferentes autoridades.

Ahora bien, puede servir de ejemplo el reciente pronunciamiento del doctor Andrés Vecino, quien en su cuenta compartió que algunas de sus opiniones sobre la reforma a la salud han sido comentadas de una forma cuestionable.

“No es la primera vez que el señor Luis Rodevia, siendo funcionario/consultor del Ministerio de Salud y Protección Social, hace este tipo de comentarios. Muestra del cambio en el tipo de personas que dirigen ahora la política en salud del país”, expresó el investigador, quien es uno de los líderes de opinión pública que ha expresado serios argumentos en contra de la reforma a la salud.

No es la primera vez que el señor @luisrodevia, siendo funcionario/consultor del @MinSaludCol hace este tipo de comentarios.



El texto anterior lo acompañó con una captura de pantalla del comentario recibido.

“Dizque todo. ¿Está borracho?”, escribió Rodevia como respuesta al comentario que posteó Vecino: “Todo el sector salud está pitando por lo irresponsable que es esa reforma”.

Y a su vez, el académico compartió esa idea como retweet del trino del presidente Gustavo Petro, celebrando la aprobación, en primer debate, de la reforma a la salud.

La reforma a la salud se ha convertido en uno de los temas más controversiales de los últimos meses en Colombia. Ha enfrentado, como los asuntos políticos, altos intereses y radicales creencias. Ha puesto a tambalear al gobierno de Gustavo Petro y fue la chispa para acabar con la coalición en el Congreso; también generó la salida prematura del exministro de Educación Alejandro Gaviria, y el inesperado cambio de quien lideró, desde el comienzo, la idea del proyecto de ley, la exministra de Salud Carolina Corcho.

Es un asunto de Estado, es una necesidad, coinciden desde distintos sectores, para el país. Pero la cuestión ha involucrado todo tipo de acusaciones y repercusiones. Se han dado debates y audiencias públicas de alto nivel, pero también se han escuchado argumentos que denigran el objetivo de analizar y aprobar el mejor texto posible.

En medio del caótico intercambio de ideas y el afanado proceso de aprobar en la Comisión Séptima el texto de 139 artículos, las redes sociales se han convertido en la tarima perfecta para los líderes de opinión que apoyan o están en contra del texto.

Entre ellos está el exdirector de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández. Él es actualmente investigador del Departamento de Salud Internacional de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins.

A través de su perfil en Twitter ha dedicado bastantes trinos para apoyar con estudios y resultados sus argumentos en contra del Proyecto de Ley 339. También cuestionó en su momento la gestión de la exministra Corcho.

Ahora, este 19 de mayo, luego de la aprobación del 85 % del texto en la Comisión Séptima de la Cámara, se refirió a lo que le ha sucedido por exponer su opinión.

“El costo que muchos académicos asumimos al criticar la reforma no es solamente la estigmatización, sino el ser vetados de otros procesos, ya que algunos no saben diferenciar la crítica de un nivel con la cooperación. Pero los que no dependemos de ellos, no podemos callar”, comenzó relatando.

En el mismo hilo de Twitter contó que no callar ha tenido sus consecuencias.

“Por ejemplo, ya me pidieron dar un paso al costado en dos proyectos de cooperación técnica, para no molestarlos a ellos. Eso no afecta mi carrera académica mucho, pero incluso si lo hiciera, lo que está pasando es más grave para la sociedad que nuestros intereses personales”, expresó.

“Pero este es un llamado a los que me han dicho y saben que esta reforma tiene muchos problemas, incluso quienes piensan que algunas partes son buenas y viables. Entiendo algunos, su posición no les permite hablar, pero otros sí, y callan por conveniencia propia. No está bien callar”, concluyó.