Suscribirse

Salud

Descubrimiento histórico: el virus que lleva el 90% de la humanidad estaría detrás del lupus, según nuevos estudios

La investigación describe por primera vez un mecanismo celular claro que conecta la infección con la enfermedad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

19 de noviembre de 2025, 2:32 a. m.
Lupus
Aproximadamente una de cada 400 células B en pacientes con lupus estaba infectada. | Foto: Getty Images

Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Stanford señala que el virus de Epstein-Barrr (EBV), el agente responsable de la mononucleosis y que la mayoría de las personas porta en forma latente, puede provocar la transformación de ciertas celular inmunitarias y poner en marcha la reacción autoinmune que se conoce como ‘lupus eritematoso sistémico’.

Contexto: Hitler habría padecido un extraño trastorno de desarrollo sexual, según estudio genético

La investigación, publicada por Science Translational Medicine, describe por primera vez un mecanismo celular claro que conecta la infección de EBV con la enfermedad.

¿Qué encontró el estudio?

Los autores analizaron linfocitos B —un tipo de células del sistema inmune implicadas en la producción de anticuerpos— de pacientes con lupus y de personas sanas. Detectaron que en quienes tienen lupus hay una proporción mucho mayor de linfocitos B que contienen material genético del EBV en estado latente.

En números: aproximadamente una de cada 400 células B en pacientes con lupus estaba infectada, frente a menos de una de cada 10.000 en controles sanos. Esa diferencia sugiere que el virus no está distribuido al azar dentro del sistema inmune de los enfermos.

¿Cómo podría el EBV provocar lupus?

El trabajo muestra que, en ocasiones, el EBV se reactiva en esas células y hace que produzcan una proteína viral llamada EBNA2. Esa proteína actúa como un interruptor que modifica la expresión de genes en la célula B, transformándola en una especie de “centro de mando” inflamatorio.

Contexto: La actividad que ayuda a mejorar los síntomas físicos y mentales del Covid persistente, según estudio

Esas células reprogramadas presentan antígenos y activan linfocitos T auxiliares, que a su vez reclutan más linfocitos B y T capaces de atacar componentes del propio organismo. Cuando el proceso avanza lo suficiente, el resultado clínica es un brote de lupus.

William H. Robinson, reumatólogo e investigador principal del estudio en Stanford, dijo que se trata del hallazgo más importante salido de su laboratorio y afirmó que ese mecanismo se aplica al 100% de los casos de lupus.

¿Significa que el lupus tiene cura ahora?

No. El estudio aporta una explicación biológica potente para por qué el EBV puede ser el desencadenante del lupus, pero los ensayos clínicos son necesario antes de cambiar tratamiento de rutina. Entre las vías que se abren están: diseñar estrategias para eliminar o bloquear las celulas B infectadas, valorar tratamientos que inhiban la acción de EBNA2, y seguir explorando vacunas o antivirales dirigidos al EBV.

Contexto: Solo un 3% de las personas lo nota, pero millones ya escuchan canciones hechas por IA, según un estudio

El EBV es extremadamente común: se estima que cerca del 90-05% de los adultos han sido infectados en algún momento de su vida y mantiene el virus en forma latente. La dificultad ha sido siempre entender por qué solo una fracción desarrolla enfermedades autoinmunes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Colombia, cuando sufría más de la cuenta, vio en James Rodríguez y Luis Díaz un impensado marcador ante Australia en Nueva York

2. Video: Tractomula pierde frenos en carretera rápida en Valle del Cauca y conductor maniobra para evitar tragedia

3. ¿Un hermano puede pedirle la Green Card? Estas son las reglas de USCIS sobre el patrocinio familiar

4. Repechaje intercontinental al Mundial 2026 tras los clasificados de Concacaf: Cómo se juega, fecha, sorteo y sede

5. El extravagante valor del anillo que Fernando Solórzano le dio a su prometida; cifra dio de qué hablar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LupusDescubrimientoEstudio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.