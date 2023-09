Diana Pulgarín, la historia de la odontóloga colombiana favorita de los famosos

Diana Pulgarín: Me llena de un profundo orgullo y agradecimiento el que hayan resaltado mi labor de tantos años, la que he hecho con tanto amor y, sobre todo, mi entrega absoluta en el crecimiento de mi profesión a nivel nacional e internacional. Asimismo, lo veo como un reto a seguir creciendo y aportando en la eliminación de paradigmas sobre un temor que anteriormente existía hacia la odontología.

D.P: Soy una mujer de 37 años, estudié odontología en el Colegio Odontológico de Cali. Asimismo, me he capacitado en odontología estética en Harvard y en New York University; me capacité en láser en Alemania, y he realizado varios cursos afines con los más tesos de la odontología estética desde mis 21 años. Mi sueño siempre fue cambiar la vida de los demás, creo que hasta ahora voy muy bien en ese aspecto.