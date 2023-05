Director de la Adres aseguró que esa entidad no está en mora con las EPS: “No se les debe un peso”

Durante el debate de la reforma a la salud que se llevó a cabo este jueves hubo un intercambio de declaraciones entre el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, y varios congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

En el recinto se estaban debatiendo varios apartes del proyecto de ley, entre ellos el artículo 76, que se refería a la gestión de las cuentas por prestación de servicios de salud. Básicamente, busca que las instituciones encargadas de prestar estos servicios, sin importar si son mixtas, públicas o privadas, tengan que presentar sus cuentas a la Adres.

La entidad tendría que pagar el 80 % del valor dentro de los 30 días siguientes a la radicación de la cuenta correspondiente y el 20 % restante se girará después de que se ejecute un proceso de revisión y auditoría.

Al respecto, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, criticó con vehemencia el texto, pues consideró que la Adres no cuenta con las capacidades para asumir esas funciones.

“Usted supuestamente lleva una serie de facturas, dice que prestó el servicio y la Adres en principio debería resolver eso en 30 días. La Adres, que se ha demorado un año y cuatro meses para pagar las cuentas de presupuestos máximos. Eso le parece genial al doctor Félix Martínez”, afirmó Forero.

Con presupuestos máximos, el representante se refiere a los giros que debe hacerles la Adres a las EPS por cuenta de los servicios y las tecnologías en salud que se suministraron, pero no estaban incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), que agrupa lo que cubre el sistema de salud colombiano.

Durante el debate de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el congresista Andrés Forero manifestó su desacuerdo con las facultades que le da la reforma a la salud a la Adres. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Al respecto, Martínez aseguró que hay dos situaciones distintas de la Adres: la que tiene hoy y la que tendrá una vez sea aprobada la reforma a la salud. En esa medida, sostuvo que si la reforma a la salud supera los cuatro debates del Congreso y es sancionada, la Adres entraría en un profundo proceso de reestructuración, tendría que abrir múltiples oficinas en varias regiones del país y tendría que ampliar su planta de personal.

No obstante, señaló que se han dicho “cosas inexactas” sobre el trabajo que ha desempeñado la Adres en la actualidad. “Yo le certifico a usted, bajo juramento, si quiere, que no les debo un peso, la Adres no les debe un peso a las EPS hoy”, dijo Martínez.

Félix León Martínezx, director de la Adres, aseguró que la entidad que preside sí tiene la capacidad de asumir las funciones que le asignará la reforma a la salud. - Foto: Comisión Séptima de la Cámara de Representantes

Sostuvo que la Adres les paga a esas entidades un mes por adelantado en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo semanalmente. “De presupuestos máximos se les debe, dicen ellos, no sé cuántos billones. Pero las cuentas que el Ministerio de Salud reconoce son ajustes a los presupuestos máximos de vigencias anteriores, no los presupuestos máximos”, explicó Martínez.

Y subrayó que esos recursos requieren de una aprobación de los Ministerios de Hacienda y Salud e incluso del Congreso de la República, por medio del Presupuesto General de la Nación. “Entonces, yo no creo que sea cierto que no se les está pagando a las EPS para provocar la crisis del sistema, como dijo aquí un señor con el pelo teñido”, indicó el director de la Adres.

Y señaló que los ajustes de esos presupuestos máximos que requieren adiciones del presupuesto nacional no se pagan de forma oportuna porque no estaban previstos y requiere una aprobación del mismo Congreso.

“Es abusivo, es mentiroso decir que el Adres no ha pagado. No puede pagar lo que no tiene el presupuesto nacional”, concluyó Martínez.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes ha presidido el debate de la reforma a la salud. - Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

Y argumentó que sí tiene la capacidad para fungir como el pagador único del sistema de salud, tal como lo plantea la reforma del Gobierno nacional. “Sí se puede pagar, porque se supone que una IPS (...) presenta una cuenta por un paciente atendido y hay que pagarle. Yo pago el 80 % y me reservo el 20 %”, dijo Martínez y señaló que en Colombia se respeta el principio de la “buena fe”.