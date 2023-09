¿En qué momento ir a un especialista cuando se olvidan frecuentemente las cosas?

Es muy normal olvidarse de situaciones básicas en la rutina. El hecho de dejar las llaves domésticas o del carro, no llevar algo pertinente para un viaje, el no haber cumplido con una tarea específica en el trabajo, son unas de las situaciones que pueden ser habituales en las personas. Es normal experimentar olvidos, sea por la distracción o estrés recurrente.

Así mismo, el olvido frecuente también causa estrés y mucha ansiedad y conlleva a un impacto muy negativo en la salud mental si esto no se maneja de forma pertinente.

¿En qué momento ir a un especialista?

De acuerdo con el National Institute on Aging (NIH), las señales de deterioro cognitivo leve, previamente mencionadas en cuanto a los lapsos en la memoria y el olvido recurrente de situaciones, lleva a que los afectados tengan que recurrir a un especialista médico para una diagnosis.

Esto se da al no poder recordar cosas, repetir la misma historia, perderse en sitios conocidos, desorientarse, no manejar bien el dinero o aumentar la ansiedad. La mala noticia está en que la demencia no puede ser curada del todo, pues se trata de la “muerte de muchas células nerviosas” y que se extienden por todo el cerebro. Por lo menos esto sucede con el Alzheimer.