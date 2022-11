Estas son las peores y mejores EPS, según la Superintendencia Nacional de Salud

Si las EPS normalmente estaban en las conversaciones diarias por la necesidad de sus servicios, ahora sí que más se ha hablado de las entidades promotoras de salud. La reforma al sistema, la intención de eliminarlas y las opiniones a favor y en contra hacen que se analice más de fondo cómo están funcionando.

Uno de los últimos estudios lo publicó la Superintendencia Nacional de Salud, que analizó 11 EPS del régimen contributivo, 11 del régimen subsidiado y tres que tienen ambos regímenes.

Allí tuvieron en cuenta la comparación a diciembre de 2021 y septiembre de 2022, correlacionando el logro en capital mínimo, patrimonio adecuado, régimen de inversiones y el nivel de riesgo en salud.

A partir de ahí, del régimen contributivo, las que pasaron en verde todos los indicadores fueron Aliansalud, Sura y Mía EPS. Seguidas con la mayoría de indicadores aprobados, Salud Total y Sanitas. En contraste con la mayoría de indicadores en rojo están Compensar y Famisanar.

Respecto al régimen subsidiado, las que más tienen indicadores en verde son Cajacopí y Confachocó. Las que más tienen indicadores en rojo son Savia Salud y Emssanar SAS.

Respecto a las tres que fueron calificadas con la mezcla de régimen contributivo y subsidiado, Mutual Ser cumple con todos los indicadores financieros, pero tiene un riesgo en salud medio alto; Coosalud cumplía con los indicadores financieros al año pasado, pero para este año no, aun así fue puntuada como bajo riesgo en salud; y Nueva EPS cumplió con cuatro indicadores de la situación financiera, manteniendo en verde y rojo el reporte del año pasado y se le calificó con nivel moderado en riesgo de salud.

Contexto de la noticia y la reforma a la salud

En una de las tantas intervenciones de la ministra de salud, Carolina Corcho, ella mencionó que no pretenden acabar con las EPS, porque se están acabando solas. La afirmación tiene hacedero en los datos que publicó la Superintendencia de Salud, pero contrasta con otros aspectos que se suman al debate, como por ejemplo la percepción de los afiliados y los estudios internacionales que no dejan tan mal ubicado al sistema de salud de Colombia.

“Esto es una realidad que tiene que enfrentar hoy el país, con o sin reforma, hubiera sido elegido o no el presidente Gustavo Petro, la mayoría de EPS están en crisis, no cumplen con los indicadores financieros, ni de prestación de servicios y estaríamos ante un oligopolio de cinco o seis que cuando se trasladen masivamente los pacientes de pronto ya no funcionen bien. Con o sin este gobierno, eso es una realidad que tiene que enfrentar el país y tenemos que iniciar ese proceso de transición”, argumentó la jefe de la cartera de salud en su momento.

Ahora, sobre las encuestas a los afiliados, todas han coincidido en que la gente prefiere las EPS. Por ejemplo, en una de las últmas, a 2.102 personas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Santa Marta y Villavicencio se les preguntó por el balance que hacen del Gobierno de Gustavo Petro. Uno de los temas obligados fue salud, pero enfocado en los que abarcaría la reforma que se viene planteando para este sector.

Para conocer esas opiniones se hicieron cinco preguntas y en cuatro de ellas, con más de la mitad de favorabilidad, las EPS fueron respaldadas. La quinta se relacionó con el uso de los servicios de salud, teniendo en cuenta la reforma anunciada.

La pregunta que le realizaron a los encuestados fue, “ante el anuncio del gobierno nacional de querer eliminar las EPS en una eventual reforma al sistema de salud, ¿usted ha aumentado el uso o solicitud de citas, exámenes y/o procedimientos?”

De acuerdo con Cifras y Conceptos, el 21% de los encuestados respondió que sí. Es como que, de cada cinco personas, una usó más los servicios de salud, por lo que se ha dicho de la reforma, que aún no se conoce oficialmente.

Al respecto, la presidente ejecutiva de Acemi, Paula Acosta, aseguró que este dato se relaciona con la incertidumbre.

“Los usuarios están demandando más servicios que según cálculos preliminares podrían ser del orden de 400 mil servicios adicionales al día, lo que genera una presión importante en la oportunidad de estos, y demanda recursos adicionales para que el sector salud, y en particular las EPS, pueda responder a este reto”, dijo.

Ahora, es claro que también se ha relacionado un aumento en el uso de los servicios de salud, según la explicación de otros expertos, por el estado de los pacientes luego de los cierres, cuarentenas y cambios del sistema que se enfocó en atender los casos más críticos de la covid 19.