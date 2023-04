Este 20 de abril será la asignación de plazas del Servicio Social Obligatorio para profesionales de la salud; estos son los detalles que entregó el ministerio

Entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde de este jueves 20 de abril, el Ministerio de Salud y Protección Social llevará a cabo el segundo proceso de asignación de plazas del Servicio Social Obligatorio.

“La asignación corresponde a las plazas reportadas por las secretarías de salud departamentales y distritales para los profesionales egresados del área de la salud en bacteriología, enfermería, medicina y odontología”, detallaron.

2.160 egresados de los programas de educación superior del área de la salud se inscribieron para participar en este segundo proceso. - Foto: Getty Images / SDI Productions

Asimismo, este segundo proceso se llevará a cabo, de forma presencial, en la sede del Ministerio de Salud y Protección Social y será transmitido en tiempo real por el canal de YouTube del Ministerio.

Para participar se han registrado 2.160 egresados de los programas de educación superior del área de la salud en bacteriología, enfermería, medicina y odontología de todo el país. La asignación tiene en total 1026 plazas: 57 de bacteriología, 125 de enfermería, 70 de odontología y 774 de medicina.

Se han inscrito egresados de los programas de educación superior del área de la salud en bacteriología, enfermería, medicina y odontología de todo el país.

Ahora, la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud, indicó que ya están confirmados los integrantes del Comité Veedor y que se realizaron las pruebas técnicas del algoritmo que permite hacer la asignación de las plazas para garantizar su transparencia.

“El Comité Veedor está conformado por un profesional de cada profesión convocada, escogido entre los aspirantes inscritos, un (1) delegado de las Secretarías Departamentales de Salud, un (1) delegado de las Secretarías Distritales de Salud y un (1) miembro del Comité Nacional de Servicio Social Obligatorio”, señalan desde la cartera que lidera la ministra de Salud, Carolina Corcho.

El proceso de asignación de plazas contará con la presencia de un comité Veedor.

Cabe recordar que el Servicio Social Obligatorio está reglamentado por la Resolución 774 de 2022 y es un requisito para obtener la autorización del ejercicio profesional. Asimismo, solo el Ministerio de Salud está autorizado para efectuar los procesos de asignación de plazas del servicio social con el objetivo de garantizar el principio de igualdad para los profesionales inscritos.

Por lo demás, la selección de los profesionales inscritos cuenta con un criterio de inclusión, que otorga prioridad en siete condiciones específicas. En esta oportunidad se inscribieron 301 personas con prioridad.

Población raizal, ubicada en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Profesionales indígenas. Profesionales cabeza de familia. Profesionales que sean madre lactante. Profesionales que estén en embarazo. Profesionales que sean víctima del conflicto armado. Profesionales con algún tipo de discapacidad.

¿Víctima de su propio invento? Por demoras con la reforma a la salud, el Gobierno está comprometiendo una promesa clave

Con cuatro votos a favor y 17 en contra, la Comisión Séptima de la Cámara negó la ponencia de archivo que se presentó por parte de la oposición para que se hundiera la reforma a la salud del Gobierno.

Este hecho fue tomado como un round ganado por la administración de Gustavo Petro en medio del duro pulso que se libra por el trámite de esta polémica iniciativa, pues por lo menos se logró que la iniciativa no fuera hundida de inmediato, sino que se diera espacio para el debate en los próximos días.

El proyecto de la reforma laboral fue radicado en el Congreso en un acto público en la Casa de Nariño. La iniciativa reivindica la actividad sindical. - Foto: guillermo torres-semana

Es decir, el Gobierno recibió un aire, aunque el tema aún sigue en pronóstico crítico, pues por ahora, los partidos políticos se mantienen en la posición de que si sus propuestas no son acogidas, no respaldarán el proyecto; sin embargo, le han dado margen de maniobra al Gobierno para que sean hechos esos ajustes.

El asunto, no obstante, no implica una victoria completa para el Gobierno, no solo porque aún se le pueda quemar el pan en la puerta del horno con este proyecto, sino porque la oposición ha logrado dilatar de tal manera el trámite de esta iniciativa que en el Pacto Histórico ya empiezan a sentir preocupación por lo que pueda pasar con el resto de la agenda, pues los tiempos se están agotando.

Uno de los proyectos que empieza a peligrar es la reforma laboral, que está haciendo fila también en la Comisión Séptima de la Cámara, donde ni siquiera ha recibido ponencia, pues los congresistas están concentrados en la reforma a la salud.

Lo más preocupante es que quedan apenas ocho semanas para que finalicen las sesiones ordinarias del Congreso y la reforma laboral, que también mueve fibras sensibles, requiere cuatro debates para convertirse en ley. ¿Logrará pasar?