Este es el signo de Alzheimer que se presenta en los ojos

Dentro de las complicaciones de esta enfermedad, la Clínica Mayo señala que el paciente no manifiesta los síntomas que puede tener causados por otras enfermedades , así como los efectos de los medicamentos que consume, recordando que el Alzheimer no tiene cura y es progresiva.

El gobierno de los Estados Unidos en su página oficial Alzheimer explica que el deterioro cognitivo leve “es una afección que hace que las personas tengan problemas de memoria”, que no necesariamente apuntan a un diagnóstico de Alzheimer, lo que no quiere decir que no se le deba prestar atención.