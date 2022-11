Este viernes el Ministerio de Salud publicará los detalles de la entrega de las vacunas contra la viruela símica

En la tarde de este martes, la ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró que este 2 de diciembre publicarán abiertamente, cuál es el país que donará los biológicos de los que ella ha venido hablando. Respondió, además, en medio de las peticiones de atención de los senadores citantes al debate de control político en el Congreso.

“Yo me estaba riendo y sonriendo y creo que la ley quinta no prohíbe que sonriamos y lloremos en este reciento. Sonreía y estaba escribiendo en el celular, porque desde que me posesioné vengo trabajando por las vacunas para la viruela símica y me acaban de dar la noticia... Ya este viernes, invito a los senadores a donde explicaremos el protocolo entre los dos países, con el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud, para iniciar el protocolo en Colombia, bajo el amparo de la comunidad científica de ambos países”, dijo.

Además, agradeció a la Cancillería por el apoyo en la negociación adelantada.

¿Cuál vacuna sería?

Sobre ello, varios analistas han hecho su intervención. Por ejemplo, el investigador Jonathan Ruíz, quien explicó que en caso de ser el país asiático se trataría de la vacuna LC16m8, que fue aprobada por el Ministerio de Salud de Japón.

“Dato curioso: Si es la vacuna LC16m8 (creería yo), en realidad es una vacuna contra la viruela (smallpox). Japón tiene reservas de esa en caso de un ataque bioterrorista. La viruela fue erradicada en 1980 y se supone que solo en 2 laboratorios aún tienen muestras del virus: EEUU y Rusia”, escribió.

Contó también que hace tres meses la vacuna fue aprobada. “En agosto, el gobierno japonés aprobó la vacuna de la viruela de KM Biologics (LC16m8) para ser usada contra la viruela símica. Por eso creo que sería la LC16. La OMS incluye la vacuna LC16 dentro de sus recomendaciones de vacunación contra la v. símica”.

Además, según representantes de la empresa fabricante, habían recibido consultas del extranjero sobre este biológico, pero no comentaron sobre alguna posibilidad de exportación.

Hay otros análisis como el de Andrés Vecino, quien partiendo de que las vacunas llegarán, explica que no hay plan de vacunación, ni rastreo de contactos para aplicar los biológicos.

“Llegan tarde, no era necesario dejar todos esos contactos sin vacunas por meses. El sistema de salud igual responderá por eventos adversos, razón por la que no compraron (indemnidad). Otra razón publicitada para no comprar directamente era no promover las prácticas monopólicas del productor, a costa de los enfermos. Objetivo no logrado porque igual Japón las compró, probablemente a un mayor precio. Lo que yo sospecho es que por razones ideológicas decidieron no comprar en agosto. En septiembre se dieron cuenta de que era un error, pero ya era tarde y cuando fueron al mercado, ya no encontraron”, sostuvo.

Viruela símica en Colombia

En más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud, confirmó en la última semana 20 transmisiones nuevas de la viruela símica. Desde finales de junio, cuando se confirmaron en el país los primeros casos, hasta la fecha, se han detectado 3.852 personas contagiadas en el país.

En los reportes de noviembre se aprecia durante cuatro semanas consecutivos, una disminución en los nuevos casos confirmados.

En este momento se notifican 93 casos activos de la infección de origen zoonótico. Disminuyen en cerca de 100 en comparación a la semana pasada. Y en total se han recuperado 3.701 pacientes.

Respecto a las hospitalizaciones, se reportaron al inicio de esta semana 37; y sobre las muertes, no se ha confirmado ninguna en el país a causa de la enfermedad a la que la OMS anunció cambio de nombre. Por género, el 96 % (3.731) de los casos corresponde a hombres, mientras que el 3 % (121) a mujeres.

Panorama regional de contagios

Para el caso de Colombia, la epidemia sigue concentrada en Bogotá, donde se han reportado 1.932 casos. Le siguen Antioquia (1.114; Cali (310); Santander (80); Cundinamarca (87) y Tolima (49).

En los otros departamentos el balance es el siguiente. Risaralda (47), Barranquilla 40), Valle del Cauca (28), Meta (27), Caldas (22), Cartagena (15), Quindío (13), Cesar (11), Norte de Santander (9), Atlántico (9), Córdoba (7), Boyacá (7), San Andrés (7), Huila (7), Cauca (7), La Guajira (5), Sucre (3), Santa Marta (3), Casanare (3), Nariño (3), Bolívar (3), Putumayo (2), Caquetá (1), y Guaviare (1).