Expertos crean decálogo para alertar sobre riesgos del consumo de edulcorantes no calóricos; Minsalud lo respalda

Dicho decálogo, basado en recientes recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advierte sobre los riesgos asociados al consumo a largo plazo de edulcorantes no calóricos, incluyendo un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y obesidad.

Las conclusiones de la OMS se suman a la c reciente preocupación global sobre el uso inadecuado de estos aditivos no calóricos, por lo que el respaldo de Minsalud busca contribuir a fortalecer las políticas públicas que protegen la salud y nutrición en Colombia.

“Este decálogo es una herramienta fundamental que busca apoyar las decisiones de política pública nutricional en Colombia. Está diseñado para guiar y respaldar a las entidades que lideran las Guías Alimentarias y la Encuesta de Situación Alimentaria y Nutricional, brindando orientación sobre los riesgos asociados al consumo a largo plazo de edulcorantes no calóricos” señaló Bertha Inés Forero, nutricionista y dietista, quien fuera directora de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

”Las conclusiones de la OMS son claras: el uso inadecuado de edulcorantes no calóricos se asocia con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y un aumento significativo en el riesgo de obesidad. Estos hallazgos son de gran relevancia en un momento en que la salud pública se ha convertido en una prioridad global”, añadió Adriana Marcela Ruiz, Ph.D. en nutrición de la Universidad de Pernambuco en Brasil.

El Ministerio de Salud y Protección Social pondrá este decálogo a disposición de las entidades encargadas de la promoción de una alimentación saludable en Colombia. Además, considerará las acciones propuestas en caso de que se actualicen las guías de práctica clínica de enfermedades crónicas no transmisibles.

María Silvia Bohórquez, nutricionista dietista, destaca la importancia de esta iniciativa: “Los consumidores de bebidas y alimentos y los pacientes tienen derecho a tomar decisiones informadas sobre si consumen o no edulcorantes no calóricos no nutritivos. Por eso, la divulgación del decálogo de recomendaciones es crucial para la salud pública del país”.