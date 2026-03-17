Hace algunas semanas, el Gobierno Nacional anunció la expedición del Decreto 0182, del Ministerio de Salud, el cual lo facultaba para realizar una reorganización del sistema de salud, sobre todo en territorios en donde operan múltiples EPS.

Básicamente, la normativa buscaría que, dependiendo de la extensión de los territorios en número de afiliados, puedan operar menos EPS, para que se pueda centralizar la atención con solo una o dos EPS que atiendan a los afiliados. Esto significaría que muchos tendrían que trasladarse de manera obligatoria para recibir la atención médica.

Hay incertidumbre en miles de pacientes del sistema. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El decreto está en pausa, ya que el Tribunal de Antioquia decidió detener su aplicación porque encontró algunas irregularidades que podrían afectar el derecho a la salud de los usuarios.

Gustavo Petro reveló qué pasará con los afiliados de las EPS que liquide su Gobierno: “Esperando una salida tranquila”

Tras esta situación, muchos usuarios se encuentran en incertidumbre, al no saber a qué EPS corresponden y quién los podría atender. Es por ello que aquí le contamos cómo comprobar a qué EPS pertenece. Es importante recordar que no se ha dado ningún cambio hasta el momento en los afiliados y el decreto no ha entrado en vigencia.

Esto es lo que debe saber sobre la consulta de su EPS. Foto: Getty Images

¿Cómo consultar a qué EPS pertenece?

Lo primero que debe hacer es ingresar al portal oficial de la ADRES o directamente a este enlace https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps, en donde aparecerá el botón de consulta de la EPS.

Allí deberá proporcionar su tipo de documento y el número, luego hacer clic en el botón consultar.

Kevin Acosta murió por “negligencia de la Nueva EPS”: Procuraduría asegura que no le suministraron el medicamento por dos meses

Luego de ello, el sistema le abrirá una ventana emergente. Asegúrese de que su buscador tenga permitida la apertura de ventanas emergentes (o pop-up). En caso de que no le aparezca ninguna nueva ventana, deberá configurar su navegador para que le permita la apertura de ventanas emergentes.

Así deberá realizar la consulta de afiliación. Foto: Aymer Andrés Álvarez

En la ventana emergente le aparecerán todos sus datos principales. En datos de afiliación, aparecerá el estado, si activo o inactivo, la entidad, el régimen al que pertenece, la fecha de afiliación efectiva y la fecha de finalización, además del tipo de afiliado.