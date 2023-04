Guillermo Jaramillo, nuevo minSalud: “Vamos a trabajar sin parar para mejorar la calidad de vida en nuestro país”

Este 26 de abril se confirmó el cambio de una parte del gabinete ministerial del gobierno de Gustavo Petro. En la lista de los nuevos funcionarios está Guillermo Jaramillo, quien asume como ministro de Salud y Protección Social.

El político tolimense, de 70 años, reaccionó a través de redes sociales al nombramiento.

“¡Gracias por la confianza Sr. Gustavo Petro! Asumiremos con responsabilidad todos los retos y desafíos del Ministerio de Salud y Protección Social, vamos a trabajar sin parar para mejorar la calidad de vida en nuestro país”, escribió en Twitter.

También se aprecia en su cuenta de Twitter que en las últimas semanas ha estado hablando sobre una posible candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Y que el 3 de enero de 2022 presentó su renuncia como secretario de Colombia Humana.

Perfil del nuevo ministro de Salud

Es médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario y estudios profesionales en cirugía cardiovascular, en The Swedish Boardo of Health and Wellfare (Suecia), y cirugía cardiopediátrica, en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia). Fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá, durante el periodo de Gustavo Petro.

En esa misma administración fue secretario distrital entre 2013 y 2014. En su trayectoria política, Jaramillo fue representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y fungió como gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas.

Reacción de las EPS ante el nombramiento

Jaramillo asume la tarea de conciliar y llegar a acuerdos. Acuerdos que, desde Acemi, pueden ser posibles y contribuirían a la salud de los habitantes del país.

“Al nuevo ministro de Salud, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, le deseamos todos los éxitos en su nuevo cargo. Esperamos construir un nuevo capítulo en beneficio de los millones de usuarios y pacientes del sistema de salud colombiano. Toda la disposición de trabajo conjunto”, dijo Paula Acosta, directora de la asociación de las EPS del régimen contributivo.

La historia de la polémica ministra de Salud, Carolina Corcho, quien puso en jaque al presidente Petro con su reforma y se va del Gobierno

La saliente ministra de Salud del Gobierno, Diana Carolina Corcho Mejía, salió derrotada. Su polémica reforma a la salud fue el detonante, que no solamente tiene en vilo una de las propuestas más importantes para el presidente Gustavo Petro, sino que rompió la coalición desde adentro.

Luego de la decisión de los partidos tradicionales de mantener la negativa sobre su iniciativa, el mandatario tomó una decisión radical: sacar del cargo a prácticamente todos sus ministros y volver a barajar el Gobierno. En ese remezón salió Corcho y no pudo ver realizado su objetivo en el cargo: sacar adelante la polémica reforma.

Ya se advertía que la ministra solo tenía dos caminos: o cedía ante las pretensiones de los partidos tradicionales que mantenían sus líneas rojas sobre el proyecto, o daba un paso al costado. Como ella había reconocido en varias ocasiones, prefería la segunda opción antes de ajustar los inamovibles de su propuesta.

“Si finalmente no es para hacer un cambio, no tiene sentido un esfuerzo desde el punto de vista del Gobierno y el Legislativo”, afirmó Corcho en un congreso de la Andi.

¿Quién es la saliente ministra de Salud? La médica psiquiatra tiene maestría en estudios políticos de la Universidad Nacional. Es una profesional de la salud que ha sido un referente del sector desde la izquierda, que tienen una visión distinta de cómo debe ser el modelo de salud en el país. Precisamente, esa era la visión que quería imponer en su polémica reforma.

Corcho fue vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana y presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur, una organización reconocida por sus posiciones similares a su pensamiento.

Precisamente, se conoció que esa corporación estuvo detrás de la elaboración de la reforma de salud. Es presidida por Pedro Santana, una de las personas más cercanas y quien le venía hablando al oído a la ministra Corcho.