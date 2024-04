La enfermedad que afecta al 4% de la población mundial: estos son los testimonios de la lucha contra la rinosinusitis

Juan Zuluaga, de 38 años, quien ha experimentado los síntomas durante más de una década, comparte su experiencia con una sinceridad conmovedora: “Me acostumbré a no tener olfato y, por ejemplo, se me quemaban las cosas y no me daba cuenta. Siempre tenía la angustia de no detectar el olor a humo si se incendiaba mi casa. Con el gusto también era muy incómodo porque uno no sabe si se está comiendo algo dañado o podrido”.