La enfermedad que se asocia a un mayor riesgo de cáncer de páncreas y de vías biliares, según un estudio

El síndrome de Lynch es una enfermedad hereditaria.

Redacción Semana
20 de octubre de 2025, 11:33 p. m.
Páncreas
El cáncer de páncreas. | Foto: Getty Images

Un nuevo estudio señala que las personas con síndrome de Lynch presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de páncreas y colangiocarcinoma (cáncer de las vías biliares) en comparación con la población general.

El trabajo, publicado recientemente en la revista ‘Digestive and Liver Disease’, ha sido coordinado por el jefe de grupo del área Ciber de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (Ciberehd), Luis Bujanda (Hospital Donostia/Instituto Biodonostia), y Marta Herreros-Villanueva, (Universidad Isabel I) de España.

El síndrome de Lynch, que afecta aproximadamente al 1-2 por ciento de los pacientes con cáncer colorrectal, es una enfermedad hereditaria causada por alteraciones en los genes de reparación del ADN (MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2), lo que conlleva un mayor riesgo de desarrollar diversos tipos de tumores, especialmente de colon y endometrio. Hasta ahora, sin embargo, se disponía de muy pocos datos sobre su relación con otros cánceres digestivos como los de páncreas o vías biliares.

El páncreas es una glándula fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo.
El páncreas es una glándula fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo. | Foto: Getty Images/Science Photo Libra
Contexto: El nuevo rostro del cáncer en el siglo XXI: más adultos mayores y menos niños marcan el pulso. ¿Quién nos cuidará?

El estudio analizó una cohorte de 425 pacientes con síndrome de Lynch con una edad media de 54 años que fueron seguidos en siete hospitales españoles. De ellos, el 0,94 por ciento desarrolló cáncer de páncreas y el 1,9 por ciento colangiocarcinoma, lo que representa un riesgo de 6 y 47 veces superior, respectivamente, al observado en la población general.

La mayoría de los casos se registraron en personas portadoras de mutaciones en el gen MLH1 y en pacientes que previamente habían tenido un cáncer colorrectal.

“La evidencia disponible subraya la importancia de implementar medidas de cribado específicas para el cáncer de páncreas y de vías biliares en pacientes con síndrome de Lynch, particularmente en aquellos con mutaciones en MLH1 y antecedentes de cáncer colorrectal, con el fin de lograr una detección precoz de estos tumores de mal pronóstico”, destaca Bujanda.

Contexto: Así están las cifras del cáncer en Latinoamérica: un panorama en aumento. Prevención y tratamientos innovadores son la clave

El estudio ha contado, entre otros, con la colaboración de personal investigador del área de Epidemiología y Salud Pública del Ciber (Ciberesp) en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) e Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdisNA).

Cifras del cáncer en Colombia

De acuerdo con la Cuenta de Alto Costo, hasta octubre de 2024 en Colombia se registraron 651.589 casos prevalentes de cáncer, y solo en 2023 se notificaron 62.000 nuevos diagnósticos, de los cuales más del 93% correspondieron a cáncer invasivo. Estas cifras evidencian la magnitud del reto que afronta el país y la urgencia de consolidar políticas de prevención e investigación.

Según datos de Globocan 2022, los tipos de cáncer con mayor incidencia en Colombia son: mama (17.018 casos), próstata (16.479), colorrectal (11.163), estómago (8.938) y pulmón (7.196). Estas cifras se alinean con las tendencias globales, donde estas patologías concentran los mayores índices de mortalidad y presión económica sobre los sistemas de salud.

Con información de Europa Press

