La historia del hombre que podría convertirse en el más alto de todos los tiempos por una rara enfermedad

Aún no hay certeza de su estatura, debido a que no ha sido medido con los instrumentos adecuados.

Robert Pershing Wadlow es el nombre del que, por consenso, es el hombre más alto de la historia desde que se tienen registros. Al menos así lo señala la reconocida firma World Guinness Records.

Desde que era un niño empezó a crecer rápidamente y, de hecho, a la edad de 17 años ya se acercaba a los 2 metros y medio de estatura.

Los hermanos McWhirter, fundadores de esa organización, señalaron que había suficiente evidencia como para probar que Wadlow era el ser humano más alto del que se tenía registro. Según el portal oficial de World Guinness Records, la última vez que lo midieron fue en junio de 1940. En ese momento certificaron que tenía una altura de 2,72 metros.

Murió en 1940, poco después de que lo midieran por última vez. Sin embargo, su impresionante apariencia física perdura.

“El hombre más alto que jamás haya existido seguirá viviendo en los libros de historia y en los archivos de Guinness World Records, un récord perdurable que quizás nunca sea superado”, indicaron en un artículo que está disponible en el portal web sobre la historia de vida de Wadlow.

El récord, sin embargo, podría ser superado. En los últimos días se hizo viral un artículo de prensa publicado por la BBC World Service de Reino Unido. El protagonista era un joven ghanés llamado Sulemana Abdul Samed.

De acuerdo con la BBC, Samed fue medido en un hospital rural del norte de Ghana, donde señalaron que su estatura era de 2,89 metros, nada más y nada menos que 17 centímetros más alto que Wadlow.

La diferencia es que los profesionales de salud que revisaron a Samed señalaron que no pueden estar seguros de su estatura, pues no contaban con los instrumentos necesarios para medirlo y obtener una cifra confiable de su altura. De hecho, la medición la hicieron con una vara.

Sus conocidos lo llaman Awuche, que en idioma hausa significa “vamos”. Desde que era más joven notó que crecía demasiado y acudió a un centro médico, donde le dieron un tratamiento que por ahora no le ha permitido frenar su crecimiento desmedido.

En su país ya es una verdadera celebridad, pues es considerado como el hombre más alto a nivel nacional.

El periodista Favour Nunoo, de la BBC África, propuso ayudar a medirlo, para constatar si en efecto era el hombre más alto de la historia o, por lo menos, el hombre vivo más alto del mundo.

“Awuche, la cinta métrica mide 7 pies y 4 pulgadas (2,14 m)”, le dijo Nunoo a Samed cuando acabó de medirlo. La cifra, sin embargo, no le alcanzó para romper ningún récord mundial. Al menos no por ahora.

“Todavía estoy creciendo. Quién sabe, tal vez algún día pueda llegar a esa altura también. Cada tres meses crezco… Si hace tres meses o cuatro que no me ves, te habrás dado cuenta de que he aumentado de tamaño”, le dijo Samed al periodista.

El joven sufre del síndrome de Marfan, que produce un crecimiento acelerado de varias extremidades. Según el parte médico, requiere de una costosa cirugía en el cerebro para detener por completo su crecimiento, pero por lo pronto no puede pagarla debido a que no la cubre el seguro social de Ghana.

¿Cuáles son las causas del síndrome de Marfan?

El sistema de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline, ha señalado que el síndrome de Marfan que afecta a algunas personas que crecen de forma desmesurada es un trastorno del tejido conectivo, que es el que fortalece las estructuras corporales.

El síndrome de Marfan afecta el sistema esquelético, el sistema cardiovascular y otros órganos como los ojos y la piel. El trastorno, según Medline, se da a raíz de algunos defectos en un gen llamado fibrilina-1, que, precisamente, tiene que ver con el tejido conectivo del cuerpo.

“El defecto en el gen también causa crecimiento excesivo de los huesos largos del cuerpo. Las personas con este síndrome tienen estatura elevada y las piernas y manos largas. La forma como ocurre este crecimiento exagerado no se ha comprendido bien”, indicó el sistema de información.