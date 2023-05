“La ministra anterior se fue dejando un legado muy triste… Ahora llega el ministro Jaramillo, qué vergüenza”: Fabio Aristizábal

Apoyo, indignación, mal genio y más han causado las declaraciones del ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo, quien atacó la creación de unidades de cuidado intensivo en medio de la pandemia y aseguró que se montó un negocio con el covid. Las frases que dijo en medio del debate por la reforma al sector en el Congreso de la República le generaron cuestionamientos mayúsculos.

Líderes de opinión pública como el exministro de Salud y Protección Social Fernando Ruiz, el exdirector de Epidemiología y Demografía Julián Fernández, y bastantes organizaciones del sector, han cuestionado y contraargumentado con cifras y estudios lo dicho por Jaramillo.

Uno de los últimos en sumarse a este debate fue el exsuperintendente de Salud Fabio Aristizábal Ángel. “El gobierno actual nos tiene acostumbrados a emitir, cifras y conceptos sin rigor técnico, sin soporte científico, Son pronunciamientos irresponsables”, dijo en su cuenta de Twitter.

Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud y Fernando Ruiz, exministro de Salud. - Foto: Foto 1 y 2 : Ministerio de Salud

“La ministra anterior se fue dejando un legado muy triste, soberbia, arrogante, petulante y ahí vemos la tragedia que está viviendo el país. No fue capaz de traer una sola vacuna contra la viruela del mono, ahora llega el ministro Jaramillo y dice en el Congreso de la República, sin ningún pudor, que prácticamente todos los muertos se los debemos al negocio que armaron con el covid-19″, agregó en un tono de cuestionamiento.

Coincidió con las organizaciones médicas en que las declaraciones del ministro desconocen parte de la realidad.

“No reconocer el esfuerzo de Colombia, el de los médicos, de las clínicas, ese aumento de las unidades de cuidado intensivo es no conocer sus sistemas de salud y no conocer el país. Me parecen manifestaciones irresponsables e injustas contra un gobierno que demostró su capacidad, contra un sistema de salud que demostró de que está construido”, dijo.

“Me parece absurdo que no asuma su responsabilidad y que vengan ahora a tratar de culpar a un gobierno que fue exaltado inclusive por la Organización Mundial de la Salud (OMS), un país que no tuvo que vivir la tragedia que vivieron en Perú, Ecuador, Italia y muchos países del mundo y fue reconocido no solamente por los colombianos, sino por el mundo entero, qué vergüenza, ministro”, concluyó el exsuperintendente nacional de Salud.

@GA_Jaramillo, en Colombia, gracias a esas más de 11.300 UCI que logramos alcanzar con la oportuna y coordinada reacción de Gobierno, clínicas y hospitales no tuvimos que elegir, como si pasó en Italia y en otros países, a quién dejar vivir o a quién dejar morir. No sea… pic.twitter.com/2ya2p45QXs — Fabio Aristizábal Ángel (@FabioAristiA) May 13, 2023

Las más recientes declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo

El alto funcionario no tuvo otra alternativa que mermar el tono a las denuncias que hizo esta semana en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Según él, en la pandemia por la covid-19 se montó un negocio con las camas de las unidades de cuidados intensivos. Expresó, además, que se abrieron tantas UCI que varias no funcionaron como debían.

Los señalamientos cayeron mal. Primero porque se hicieron en el marco de su defensa a la controvertida reforma a la salud que pende de un hilo en el Congreso y que tiene a la Comisión Séptima de la Cámara con los pelos de punta. Y segundo, porque si hay algo que el país reconoce es la habilitación de gran cantidad de unidades de cuidados intensivos que salvaron más de 300.000 vidas de pacientes con covid. La propia exministra Carolina Corcho, en sus épocas de activista, reclamaba a gritos la dotación de hospitales y personal médico en medio de la pandemia.

El ministro de Salud. Guillermo Alfonso Jaramillo, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. - Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

Gran cantidad de gremios del sector salud, además de la clase política, le reclamaron al ministro Jaramillo por el tono de sus palabras.

Sin embargo, quien primero salió a matizar el discurso del ministro Jaramillo y de paso a lanzarle un salvavidas fue el propio presidente Gustavo Petro.

“Cuando se habla de corrupción por compra de ucis no se habla de corrupción de los médicos. Los médicos no compraron las UCIS. Dejemos que la justicia investigue”, escribió el jefe de estado en su cuenta personal de Twitter.

Casi que de inmediato, el ministro Jaramillo expresó: “Los médicos, enfermeros y demás personal de la salud que dieron hasta su vida por salvarnos durante la pandemia por el covid-19, no sacaron provecho del virus”.