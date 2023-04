“Las ideas de ella no ayudan, ha sido el principal obstáculo para que se avance en acuerdos políticos que ya existían”, la sentencia de César Gaviria sobre la reforma de la ministra Carolina Corcho

Hay voces clave para los análisis de la política en un país como Colombia. Por la coyuntura que se vive y por el papel que ha jugado en las últimas semanas, escuchar al expresidente Cesar Gaviria, da otra mirada del juego político de Gustavo Petro. Entre otras razones, porque a pesar de hacer parte de los partidos de gobierno, los liberales tienen en puja, por ejemplo, la reforma a la salud.

Las cosas así, en conversación con Vicky Dávila, quien fuera presidente entre 1990 y 1994, se refirió a varios aspectos del gobierno presidencial y reveló qué pasa en el interior de la decisión de no apoyar la reforma que lidera la ministra Carolina Corcho.

Mencionó que ve dos peligros latentes con la reforma al sector.

“El primero es que la ministra es la que va a reglamentar. Eso es un peligro que no hay cómo resolver. Las ideas de ella no ayudan, ha sido el principal obstáculo para que se avance en acuerdos políticos que ya existían. Ha sido la que no ha dejado que eso se haga y la que ha destruido los acuerdos cuando se han hecho. Ese es el principal peligro. Lo otro, es que ella es la cabeza de esa política de que hay que estatizar el sistema. Eso sería un gran error porque llevamos 30 años construyéndolo. El sistema de hoy tiene prestigio”, afirmó.

También contó que nunca ha hablado directamente con la jefe de la cartera de Salud. “No, es que no he hablado con ella… Nunca… Yo nunca he sido objeto de ese diálogo”, dijo ante la sorpresa de Vicky Dávila.

Sobre la actitud de la ministra Carolina Corcho, aseguró: “Sí, la veo agresiva. Esta es la principal reforma que tiene el presidente Petro para tramitar y eso lo han dañado tantas veces que ya no dan ganas de discutir nada con ellos. Cambian de modo de pensar en cada reunión”.

Aseveró además que ha jugado un papel negativo, “porque ella (Corcho) es la que, en gran medida, ha dañado los acuerdos que se han hecho. Los acuerdos se hacen y ella va y los daña, y vuelve y se hacen y ella vuelve y los daña. Ella también tiene una visión ideológica de los cambios en la salud y eso es muy equivocado”.

Agregó que la salud no necesita cambios ideológicos, sino cambiar lo que no funciona y mantener lo que funciona. “Pero a ella esos temas no le interesan y es muy distante y no le gusta relacionarse con los dirigentes políticos. Ha sido un proceso muy desgastante para el Gobierno y para el sistema. De hecho, se le decía a ella: “Oiga, esto va a colapsar si no hacemos algo ya”, y ella como si no le importara. Entonces, mientras tenga esa actitud tan olímpica, que no le importa que el sistema se quebrante, creo que no va a conseguir que el Congreso le vote”.

Sobre el apoyo de los liberales al proyecto de ley 339, aseguró que si el presidente no cambia de actitud no votarán a favor.

“Si él no cambia de actitud frente a lo que nosotros hemos solicitado, creo que no va a haber reforma a la salud, así de simple. Lo que estamos haciendo es tratando de proteger la parte del sistema que funciona y que se cambie lo que no funciona”

Por eso insistió, ante la pregunta de Dávila, en que si no incluyen sus líneas rojas, el Partido Liberal no le vota a Petro la reforma a la salud.

“Pues claro que no. Él está haciendo muchas cosas que ya se habían pactado con nosotros en la primera etapa de las conversaciones. Eso sí, las negociaban, y después las echaban para atrás”, aseveró.

A continuación se puede ver completa la entrevista con el líder liberal.