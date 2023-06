“Lo correcto es presentar un nuevo texto el 20 de julio”: Catherine Juvinao sobre la proposición para archivar reforma a la salud

Junio comenzó y la discusión de la reforma a la salud también. Esta vez en la plenaria de la Cámara de Representantes, luego de su aprobación en la Comisión Séptima de la misma instancia.

Ahora, el debate de este jueves estuvo centrado en cumplir con trámites que la normal dicta, como los impedimentos, pero también estuvo marcado por una discusión álgida, fuera de micrófonos de cuatro representantes del Partido Alianza Verde.

En los vídeos, se aprecia en tono más bien exaltado a Catherine Juvinao Clavijo, a Cristián Avendaño y a Katherine Miranda. También a la representante Martha Alfonso.

Esto dice Catherine Juvinao sobre su decisión

Una de las involucradas en la discusión de este jueves fue la representante Catherine Juvinao. Justo hace unos días lideraron una audiencia pública advirtiendo los riesgos de corrupción que hay con la reforma a la salud.

Pues bien, a pesar de algunas críticas de la izquierda, aseguró que la decisión de no apoyar este proyecto y de pedir que lo archiven, está soportada en una basta evidencia.

“Tengo suficientes reparos, después de cuatro meses de estudio de la reforma a la salud, junto a académicos y expertos, para solicitar su archivo y sugerir al presidente Gustavo Petro, llamar a la construcción de una nueva propuesta desde una mesa amplia con partidos, organizaciones y actores del sector y la academia”, comenzó argumentando.

Tengo suficientes reparos, después de 4 meses de estudio de la #ReformaALaSalud junto a académicos y expertos, para solicitar su archivo y sugerir al presidente @petrogustavo llamar a la construcción de una nueva propuesta desde una mesa amplia con partidos, organizaciones y… https://t.co/cM3lX0Ura9 — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) June 1, 2023

Agregó que “el proyecto tiene múltiples vicios de trámite, parte de concepciones falaces y genera múltiples incentivos a la corrupción. Lo correcto es presentar un texto con mayor nivel de legitimidad y concertación el próximo 20 de julio”.

“Por responsabilidad con el país y con mis electores, no apoyo la reforma tal y como está. Con la salud y con el bienestar de los colombianos no se juega y no me voy a prestar para experimentos improvisados, y menos aún, ideologizados”, concluyó la representante por Bogotá.

Gracias a las congresistas @JuliaMirandaLo, @CathyJuvinao, @MirandaBogota, @JenniferPedraz por proponer archivo de una reforma que sólo le hace mal al sistema de salud.



Espero que el resto de @CamaraColombia siga su ejemplo. pic.twitter.com/kZMCtKOqaD — Andrés Vecino MEcon MD PhD (he/él) (@andresvecino) June 1, 2023

“Hay mala fe, no quieren dar el debate. Si hay argumentos en contra que los digan”: Martha Alfonso sobre la reforma a la salud

Pues bien, luego del suceso y del aplazamiento, Alfonso, quien es ponente del articulado y lo ha defendido, se refirió a lo que está sucediendo.

“Hay que definir puntos claros, sobre todo contra las mentiras que se dicen de la reforma a la salud. Hay muchos de los argumentos que realmente no aluden ni siquiera al articulado, sino relatos ideológicos que defienden un negocio privado y pues eso no lo podemos permitir quienes estamos defendiendo técnica y argumentadamente esta reforma”, comenzó argumentando.

A línea seguida recordó que desde el comienzo han buscado aclarar lo que el articulado contiene. “Ese mismo talante del debate lo hemos tenido todo el tiempo, de confrontar las mentiras que se dicen sobre la reforma”, insistió.

Plenaria Camara de Representantes salon Elíptico - Foto: Guillermo Torres /Semana

Respecto al inicio de la discusión en la plenaria de la Cámara, aseguró que se avanza en el trámite.

“Hoy hemos tenido una jornada importante en la que se avanza en limpiar el camino hacia el debate central, que es el articulado. Hoy se avanza en la votación de varios de los impedimentos y esperamos que ya el martes podamos entrar en materia”, expresó.

Finalmente, envió un mensaje para sus compañeros legisladores.

“Un llamado al Congreso de la República a que venga a debatir, a que no dilaten el debate con estrategias malintencionadas. Hoy convocan reuniones de bancada en medio del debate, hay ausentismo de los partidos, cuando tenemos cualquier situación que a ellos les parece que es un vicio de procedimiento, ahí sí llegan. Hay mala fe, hay mala fe y no quieren dar el debate público sobre el articulado que es lo que quiere conocer el país. Si hay argumentos en contra que los digan, pero que los digan aquí que para eso nos están pagando”, concluyó la representante del Partido Verde.