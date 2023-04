Lo último: Bogotá se acerca a declarar el cierre del brote de viruela símica; esta es la razón

Mediante un comunicado oficial, la Secretaría Distrital de Salud informó que luego de nueve meses de alerta y seguimiento especial a la viruela símica, en la actualidad hay un panorama más tranquilizador.

“Para la Secretaría Distrital de Salud es un gusto poder informarle hoy a la ciudadanía que en la actualidad no tenemos ni un solo caso de viruela... Desde el último día del mes de febrero a la fecha, no tenemos ni un solo diagnóstico adicional y a hoy Bogotá no reporta, ni un solo paciente activo para viruela símica… Ninguna de las personas que fue diagnosticada con esta enfermedad perdió su vida por esta condición”, expresó el secretario Alejandro Gómez.

Secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez. - Foto: Secretaría de Salud

También recordó que el 22 de junio del 2022 se reportó el primer caso en la ciudad de Bogotá. A partir de esa fecha se han detectado 3.527 casos probables, de los cuales se confirmaron como positivos por examen de laboratorio, 1.980. Igualmente, 1.366 casos fueron descartados y 181 continúan probables (resultados indeterminados)

“Estos números pueden parecer muy pequeños si los comparamos con los números que manejamos en la pandemia del covid, por supuesto, pero fue una emergencia sanitaria y una emergencia epidemiológica que se lanzó desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que cobijó todo el mundo, incluidos nuestra ciudad y nuestro país”, agregó Gómez.

En detalle, informaron que desde la semana epidemiológica nueve (28 de febrero al 4 de marzo de 2023), no se registran casos confirmados en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), “lo cual permite que la ciudad se acerque a declarar el cierre del brote”.

Precisaron que la curva epidémica de casos confirmados a partir de la fecha de inicio de síntomas muestra un pico entre los meses de agosto a octubre de 2022, donde se registró el 88.8 % del total de los casos confirmados; que luego tuvo un descenso progresivo hasta la semana del 19 al 25 de febrero de 2023, donde se registran los dos últimos casos confirmados.

En cuanto a los rangos de edad de personas que en su mayoría resultaron afectadas está entre los 27 y los 59 años, con un 76.3 %, seguido del grupo de 18 a 26 años con el 22 %; el 1.7 % restante se distribuye en los demás rangos de edad.

Por otra parte, el 23 de julio 2022, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de MPOX (viruela símica) constituía una Emergencia en Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), debido a que desde principio del mes de mayo del 2022, 75 países del mundo habían reportado más de 16.000 casos.

En Bogotá se han confirmado 1.980 casos de Mpox. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, señaló y agradeció al personal que hizo posible la atención y rastreo a pesar de que no llegaron las vacunas contra la enfermedad.

“Bogotá lo logró, llegar a cero pacientes, sin contar con vacuna; como ustedes saben, Colombia nunca tuvo vacuna contra este tipo de enfermedad, si no solo con el esfuerzo de los equipos de vigilancia epidemiológica, tanto del sector privado, pero sobre todo el sector público”, afirmó.

Enfatizó en que gracias a la articulación de la Secretaría distrital y a través de las subredes, con los equipos asistenciales de todas las clínicas y hospitales del sector privado y del sector público y la participación ciudadana, se mitigaron las condiciones de riesgo.

“Tenemos que hablar de dueños de bares, de dueños de hoteles, de dueños de sitios de encuentros sexuales, en fin, una cantidad de personas que se movieron en pro de poder recuperar la tranquilidad alrededor de esta enfermedad que nos llegó a asustar en algún momento, no solo en Bogotá, sino en el mundo entero”, precisó.

Con corte al 27 de marzo, en Colombia se han confirmado 4.089 casos de viruela símica. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En lo que corresponde a la situación nacional y al estado oficial de la enfermedad en el país, aclaró que para salir oficialmente de la emergencia se necesita la declaración del Instituto Nacional de Salud (INS).

“Esperamos poder salir de la emergencia, porque epidemiológicamente no le corresponde a Bogotá, le corresponde al Instituto Nacional de Salud, levantar la alerta. Bogotá lo logró”, dijo el secretario de Salud, Alejandro Gómez.