Mariana y Simón: la inspiradora historia de una madre y su hijo con autismo; su experiencia está en un libro que lanzarán en la FilBo

La pandemia del covid-19 fue el punto de inflexión que llevó a Mariana y a Simón a dejar la ciudad y refugiarse en el campo, cerca a Zipaquirá, Cundinamarca, donde ella diseñó una nueva rutina que se adaptaba a las necesidades del niño. Hoy, en este entorno rural, Simón cuida de perros, gatos, gallinas y conejos, se sienta en el pasto y ve el amanecer entre las montañas, pero además asiste a una escuela en proceso de inclusión que no les da prioridad a los logros académicos, sino a su capacidad de hacer amigos.

“ Esta no es una enfermedad, así que las personas con autismo no necesitan ser “curadas”, sino que necesitan ser aceptadas y comprendidas en su diferencia. Los amigos nacieron como nuestra propia red de apoyo, pues es lo que más necesita una persona como Simón,amigos y sin darnos cuenta se volvió la red de apoyo de muchas personas… son los amigos de Juan, de María de Pedro, y de alguna manera sin proponérnoslo terminamos siendo una motivación para las familias que recién comienzan a convivir en el día a día con esta condición”, asegura Mariana.

Los regalos de una vida

Según Mariana, “mediante las líneas de este libro, queremos destacar que la barrera más grande que tienen las personas como mi hijo, no es la condición en sí, sino la falta de conocimiento de la sociedad, que no se las pone nada fácil. Además, existen falsos mitos sobre la condición: que viven en su propio mundo, que todos son genios, que no comunican, por ejemplo”.