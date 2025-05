Ministerio de Salud dice que las declaraciones de Guillermo Alfonso Jaramillo fueron usadas para “tergiversación mediática”

Según se evidencia en el video publicado por la cartera de Salud, el ministro Jaramillo indicó claramente, ante trabajadores de la salud en el Huila, que: “Si todas las EPS se están quebrando, y no pagan porque no tienen reservas, no tienen patrimonio, no tienen capital… no pagan, se quebraron…, entonces nos dicen: ‘Si ustedes tienen las EPS, ¿por qué no solucionan el problema?’; ¿saben por qué tenemos las EPS? Porque las tenemos en cuidados intensivos. Todos liquidaron a las EPS. ¿Qué pasó con Saludcoop?, ¿A cuántos de los hospitales que están aquí no les debe o les quedó debiendo Saludcoop? ¡A todos! Quebremos entonces y entonces declaremos la liquidación de las EPS actuales que deben 30 billones de pesos. Dicen: ‘¿Y que pasa si las liquidamos?’ ¡Pues que no tienen con que responder!, y al no tener con que responder se quiebran todos los hospitales”,agregó dicha cartera.