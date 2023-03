“No he sostenido reunión con ningún laboratorio internacional que haya ofrecido medicamentos que escasean”: Carolina Corcho

Hace cuatro días, el 15 de marzo, el director (e) del Invima, Francisco Rossi Buenaventura, dijo en medio de un debate de control político que la jefe de la cartera de Salud había descartado una solución al desabastecimiento de medicamentos que vive el país.

“La ministra ha recibido varias veces visitas de comercializadores internacionales de medicamentos que, lista en mano, nos dicen, esto está desabastecido, se lo pongo en una semana en Bogotá, en un contenedor a un precio mínimo. Nos parece que esta es la única solución que no tiene sentido en un país como Colombia”, aseguró durante el debate en la Comisión Séptima de la Cámara.

Audiencia Pública sobre reforma a la salud organizada por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en la Universidad del Tolima. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Al respecto, este 19 de marzo en la mañana, la ministra Carolina Corcho respondió contundentemente desde Twitter, a la gran cantidad de críticas sobre su supuesto proceder.

“No he sostenido reunión con ningún laboratorio internacional que haya ofrecido medicamentos que escasean. No existe ningún contenedor esperando ingreso. El Ministerio de Salud y Protección Social puede ser facilitador, pero no es el comprador de estos medicamentos que corresponde a otros agentes del sistema”, afirmó.

A línea seguida, explicó parte de la gestión adelantada para afrontar la situación.

“Hemos desarrollado más de 10 mesas técnicas para resolver cada caso frente a un fenómeno que es mundial y lleva más de cuatro años en Colombia. Se solicitó a órganos de inspección, vigilancia y control hacer las indagaciones de información a agentes, dado que no reportan al Ministerio de Salud y Protección Social”, concluyó.

En entrevista con SEMANA, Francisco Rossi Buenaventura también se refirió a las declaraciones que ha hecho sobre el papel de las EPS en el desabastecimiento.

En las últimas semanas, el país ha estado en vilo por cuenta de los reportes que distintos actores del sistema de salud han hecho sobre la escasez de medicamentos.

Ante esta coyuntura, el director del Invima (e), Francisco Rossi, habló con SEMANA y explicó por qué el Gobierno ha descartado la posibilidad de recibir contenedores de medicamentos, como lo dijo durante un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

El director (e) del Invima, Francisco Rossi Buenaventura, aseguró en un debate de control político, en la Cámara de Representantes, que la minsitra de Salud, Carolina Corcho, había rechazado contenedores con medicamentos. - Foto: Invima

SEMANA: ¿a qué se refería cuando dijo que había personas que le ofrecían al Gobierno traer medicamentos a Colombia? ¿El Ministerio de Salud ha descartado recibir medicamentos de vendedores específicos?

Francisco Rossi (F. R.): si después de haber escuchado durante meses que estamos estudiando caso por caso y producto por producto en el contexto nacional e internacional, alguien cree que esto se podía resolver mínimamente trayendo un par de contenedores de medicamentos comprados, donados o como fuera, no ha entendido nada. O no ha querido oír nada.

¿Cuál es el problema con el desabastecimiento? Hay una enorme cantidad de circunstancias, algunas estructurales, otras coyunturales. Lo que hemos aprendido en la mesa de concertación que el Ministerio de Salud está citando cada semana o cada dos semanas con todos los actores es que cada producto necesita un análisis cuidadoso, un análisis juicioso.

SEMANA: es decir, ¿sí ha habido empresas que han ofrecido enviar medicamentos a Colombia a precios bajos?

F. R.: por supuesto, hay vendedores de medicamentos en todas partes, que compran un contenedor en la China, que compran un contenedor donde usted quiera y que se lo van a vender a cualquier país que se lo pueda comprar. Son oportunistas porque saben perfectamente que esto es una venta.

SEMANA: usted dijo que esos oferentes identificaban que había medicamentos desabastecidos para venderlos. ¿Los identifican y se los ofrecen?

F. R.: por supuesto, y son vendedores que van a comprar lo que sea en cualquier parte porque es una oportunidad de negocio. No es una solución al problema.

Las dificultades para encontrar medicamentos han generado preocupación entre los pacientes y los profesionales médicos. - Foto: iStock

SEMANA: ¿por qué consideran que no es una solución al problema?

F. R.: porque se tiene que mirar caso por caso. Por ejemplo, tenemos el caso de las inmunoglobulinas, hay escasez en el mundo entero. Nadie va a ofrecer un contenedor con inmunoglobulinas. De la lista que tenemos, él me va a ofrecer 14 productos que consiguió en una llamada en cualquier parte. No, pero mi problema es el de inmunoglobulinas. El problema de esos medicamentos es que no hay en el mundo entero y los poquitos que hay los están vendiendo en los países que tienen más capacidad de compra.

Aquí se puede leer la entrevista completa.