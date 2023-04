“Nos quieren vender un sistema público y estatizado”: Fernando Ruiz habló de ponencia de reforma a la salud en TikTok

El anterior ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo una nueva aparición en la red social TikTok para referirse a la ponencia para primer debate de la reforma a la salud que se radicó el 31 de marzo pasado.

En el video, Ruiz sostuvo que la ponencia se radicó en el Congreso “casi a hurtadillas” y no tuvo en cuenta muchas de las recomendaciones que habían hecho algunos partidos políticos, representantes de sectores sociales y actores del sistema de salud.

“Nos quieren vender un sistema público, estatizado, donde el Estado se transforma en el garante –entre comillas– de los servicios de salud y un sistema que realmente no arroja posibilidades de mejorar ni de construir sobre lo construido”, señaló Ruiz.

El exfuncionario también manifestó su desacuerdo con la idea de tomar modelos de salud que son eminentemente públicos para mostrarlos como ejemplo de las políticas públicas sanitarias que debe seguir Colombia. De hecho, citó el ejemplo del sistema de salud español.

Argumentó que ese modelo se encuentra en “crisis” y dio algunas cifras sobre su desempeño. “Hay casi 800.000 pacientes que llevan más de seis meses esperando que les hagan una cirugía”, dijo Ruiz.

Advirtió que los tiempos de espera también son bastante altos, pues para tener citas con especialistas los españoles deben esperar hasta 95 días y alrededor de nueve días para tener una consulta con un médico general o un médico de familia.

Fernando Ruiz fue ministro de Salud entre 2020 y 2022. - Foto: Juan Carlos Sierra

“Todo esto es por una estructura pública totalmente petrificada y burocratizada, que es lo que nos plantea este proyecto de ley”, puntualizó Ruiz.

Y sostuvo que los ciudadanos deben tener consciencia sobre las implicaciones que tienen estas propuestas en materia sanitaria.

@fernandoruizgomez_ Inicia la discusión del proyecto de ley de la ReformaALaSalud. 🚨Ojo a esto 📹 ♬ sonido original - Fernando Ruiz Gómez

En esa medida, señaló que los colombianos deben “darle a entender al Gobierno nacional el rechazo a este proyecto (...). Ese mensaje debe llegar al Congreso y debemos transmitirlo todos”, concluyó.

Las diatribas contra el presidente Petro

En la mañana de este 13 de abril, el exministro Ruiz también había arremetido contra el presidente Gustavo Petro por cuenta de unas declaraciones que había hecho sobre el rol que tienen las EPS en la situación de escasez de medicamentos.

Colombia lleva varios meses presentando escasez de algunos medicamentos. - Foto: Audifarma

“Inconcebible que el presidente Gustavo Petro le pida a la Fiscalía investigar a las EPS por desabastecimiento de medicamentos”, escribió Ruiz a través de su cuenta de Twitter.

También criticó con fuerza el manejo que el actual Gobierno le ha dado al Invima, pues sostuvo que mientras tanto esa entidad “completa 8 meses sin director en propiedad y en este momento no tenga siquiera un director encargado. Y los pacientes sufriendo”.

Los comentarios de Ruiz se dieron a raíz de que el presidente Petro había publicado otro trino en el cual cuestionaba la gestión de medicamentos en Colombia.

“Al no comprar medicamentos solo para presionar un resultado político, se comete un crimen que debe ser investigado. Les solicito a la Superintendencia de Salud y a la Fiscalía investigar con objetividad e independencia esta situación”, sostuvo el primer mandatario.

El trino estuvo acompañado con una noticia publicada hace varias semanas en la que el exdirector del Invima, Francisco Rossi, les atribuía a las EPS la responsabilidad por la falta de medicamentos. No obstante, Rossi ya se había retractado de sus palabras.

Pese a todo, las declaraciones del presidente Petro causaron un remezón en la opinión pública y levantaron ampolla en varios sectores del sector salud. Tanto así que la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agrupa a varias EPS del país, emitió un comunicado contestándole al presidente.

El presidente Gustavo Petro y la presidenta ejecutiva de Acemi, Paula Acosta. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Según los informes oficiales del Ministerio de Salud y del Invima, la escasez y el desabastecimiento de medicamentos en el país obedece a múltiples causas que incluyen el incremento de la demanda, restricciones por marcas o fabricantes en la contratación, no entrega oportuna de los pedidos a los gestores o represamiento de cerca de 20 mil trámites en el Invima. Dentro del listado, en el que están otros aspectos regulatorios y sanitarios, no aparece por ningún lado la supuesta no compra de medicamentos de las EPS”, explicó Acemi en su comunicado.