Exministro Ruiz cuestiona al presidente Petro por pedirle a la Fiscalía que investigue a las EPS

El exfuncionario arremetió contra el Gobierno por no haber nombrado en propiedad a un director del Invima.

Este 13 de abril el exministro de Salud Fernando Ruiz arremetió contra el presidente Gustavo Petro por pedirle a la Fiscalía que investigue si las EPS se abstuvieron de comprar medicamentos para “presionar un resultado político”.

“Inconcebible que el presidente Gustavo Petro le pida a la Fiscalía investigar a las EPS por desabastecimiento de medicamentos, mientras el responsable, Invima, completa 8 meses sin director en propiedad y en este momento no tenga siquiera un director encargado. Y los pacientes sufriendo”, sostuvo Ruiz a través de su cuenta de Twitter.

En efecto, este 12 de abril el presidente Gustavo Petro había compartido una noticia en la que Francisco Rossi, el exdirector del Invima (que luego se retractó de sus palabras), responsabilizaba a las EPS de la escasez de medicamentos que se ha estado presentando en el país desde hace varios meses.

En su trino el presidente Petro no sólo señaló que podía tratarse de un delito, sino que les pidió a la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Salud tomar cartas en el asunto.

Además de provocar una respuesta del exministro Ruiz, las declaraciones del mandatario generaron malestar en varios sectores.

De hecho, en las últimas horas la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia a varias EPS del régimen contributivo, emitió un comunicado en el cual manifestó su inconformidad con las afirmaciones del presidente.

“Según los informes oficiales del Ministerio de Salud y del Invima, la escasez y desabastecimiento de medicamentos en el país obedece a múltiples causas que incluyen el incremento de la demanda, restricciones por marcas o fabricantes en la contratación, no entrega oportuna de los pedidos a los gestores o represamiento de cerca de 20 mil trámites en el Invima. Dentro del listado, en el que están otros aspectos regulatorios y sanitarios, no aparece por ningún lado la supuesta no compra de medicamentos de las EPS. En cambio sí, asuntos que deben ser resueltos por el Gobierno nacional”, explicaron desde Acemi.

El Invima ha señalado que parte de la escasez de medicamentos se debe a las dinámicas del mercado. - Foto: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Entre otras cosas, también le recordaron al presidente que el exdirector del Invima había matizado sus declaraciones respecto al rol que jugaban las EPS en la situación de escasez de medicamentos. En efecto, en un debate de control político que se llevó a cabo el pasado 15 de marzo, Rossi había subrayado la necesidad de que la discusión sobre las dificultades de acceso a medicamentos se desmarcara de la polarización.

La adquisición de medicamentos se ha incrementado en el último año, según Acemi. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“No es cierto que exista un desabastecimiento por culpa de la reforma (a la salud) y tampoco es completamente cierto que yo haya dicho que esto es culpa de las EPS”, fueron las palabras de Rossi durante su visita al Legislativo.

Compras de medicamentos subieron un 19 % el último año

Acemi, además, subrayó que las cifras muestran que la compra de medicamentos de parte de las EPS va viento en popa. Según sus cifras, entre 2021 y 2022 la adquisición de estos productos se incrementó en un 19,1 %.

“Mientras en 2021 se dispensaron 162,8 millones de fórmulas entregadas a los usuarios, en 2022 la cifra fue de 193,8 millones. Entre 2021 y 2022, las EPS de Acemi aumentaron el gasto en compra de medicamentos en un 25 % durante todo el año”, indicó la organización gremial en su comunicado.

También señalaron que sus cifras coinciden con los datos oficiales que maneja el Estado y que muestran un incremento en la adquisición de fármacos de parte del canal institucional.

La presidenta de Acemi, Paula Acosta, ha alertado del desabastecimiento de medicamentos que registra el país. - Foto: juan carlos sierra-semana

Y, por último, advirtió que las EPS tienen toda la voluntad de seguir trabajando para mitigar el fenómeno de escasez de medicamentos que viene afectando al país desde hace varios meses.