Gustavo Petro pide investigar si las EPS dejaron de comprar medicamentos para “presionar un resultado político”

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro se refirió a la situación de escasez de medicamentos que se ha presentado en Colombia durante los últimos meses.

“Al no comprar medicamentos solo para presionar un resultado político, se comete un crimen que debe ser investigado. Les solicito a la Superintendencia de Salud y a la Fiscalía investigar con objetividad e independencia esta situación”, sostuvo el primer mandatario en su publicación.

El trino del presidente Petro estaba acompañado de una noticia del mes pasado, cuando el exdirector del Invima, Francisco Rossi, señaló a las EPS de dejar de comprar medicamentos para atacar la reforma a la salud que está impulsando el Gobierno nacional.

“Están reteniendo y no entregando los medicamentos a los pacientes con el objetivo de oponerse a la reforma a la salud”, les dijo el exfuncionario a los medios de comunicación el mes pasado.

Las declaraciones de Rossi levantaron ampolla entre las EPS. De hecho, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia a varias EPS, emitió un comunicado rechazando los señalamientos de Rossi.

“Las opiniones sin fundamento del director del Invima le hacen daño al sistema de salud y no aportan ninguna evidencia técnica para explicar el fenómeno que hoy vive el sistema”, indicó esa asociación en su comunicado.

El exdirector (e) del Invima, Francisco Rossi había suavizado su posición sobre las EPS y su rol en la escasez de medicamentos. - Foto: Invima

La discusión, sin embargo, parecía estar zanjada, pues Rossi había matizado sus afirmaciones y suavizó su posición con relación al rol que estaban cumpliendo las EPS en el desabastecimiento y la escasez de algunos medicamentos.

“Por supuesto que las EPS reciben unos recursos para entregarle a todo el mundo todo lo que esté en el Plan de Beneficios, eso es indiscutible, ese es el diseño del sistema de salud. (Pero) a nadie se le puede pedir lo imposible: yo necesito penicilina, penicilina no hay. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del Ministerio de Salud que está generando escasez para que queden mal las EPS? ¿O es de las EPS que no están cumpliendo su deber? El problema de la escasez de penicilina es que no hay penicilina. Saquemos el debate de esas frases sueltas, que estaban fuera de un contexto largo”, dijo Rossi en una entrevista con SEMANA.

El presidente Gustavo Petro ha pedido crear una comisión de la verdad para seguir los grandes casos de corrupción en salud. - Foto: juan carlos sierra-semana

Pese a todo, el presidente Gustavo Petro sí ha manifestado su intención de que haya nuevas investigaciones sobre manejos irregulares de los recursos de la salud con relación a distintos medicamentos y servicios médicos.

De hecho, a comienzos de este año pidió que en el Congreso de la República se constituyera una especie de comisión de la verdad para ponerles la lupa a los principales casos de corrupción en del sector sanitario.

El Gobierno está elaborando un informe sobre la Nueva EPS

Ante el pedido del presidente Gustavo Petro, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia empezó a elaborar una serie de informes que se le entregarán al Congreso como insumo para la constitución de la mencionada comisión de la verdad en salud.

Las investigaciones de ese ente ya han generado controversia. Una de ellas, que fue anunciada por el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, estaría centrada en el manejo que le estaba dando la Nueva EPS a los procesos de contratación para comprar medicamentos.

Frente a estas afirmaciones, esa EPS emitió un comunicado en el cual se defendió de los señalamientos y advirtió que todas sus acciones se apegaban a las normativas internas de gobernanza empresarial.

La Nueva EPS advirtió que no tenía conocimiento del informe de la Secretaría de Transparencia. - Foto: NICOLAS LINARES

“A la fecha, no tenemos conocimiento del informe de la Secretaría de Transparencia sobre el proceso de compra de medicamentos que realiza Nueva EPS”, señalaba el comunicado. “En tal sentido, Nueva EPS y siguiendo sus lineamientos corporativos, estará presta a atender y colaborar con el suministro de la información que sea necesaria, de acuerdo a los debidos requerimientos”, sostuvo la entidad.

La Nueva EPS es clave para el sistema de salud, ya que es la que cuenta con mayor cantidad de afiliados en todo el país. Además, será un actor fundamental en caso de que la reforma a la salud se apruebe, puesto que ese texto advierte que esa EPS estará habilitada para recibir a los usuarios de otras entidades.