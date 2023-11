“Nuestros pacientes están expuestos a sufrir retrocesos”: Observatorio de Enfermedades Huérfanas alza la voz, tras posible apagón del sistema

“El pulso por los recursos entre el gobierno y las EPS puede quitarle el pulso a los pacientes. Nuestros pacientes hoy están expuestos a sufrir retrocesos y a perder calidad de vida por cuenta de una situación que no les corresponde padecer, por lo que hacemos un llamado urgente para que el gobierno sea garante de esas vidas que hoy están en riesgo. Resulta fundamental que el estado tome las acciones pertinentes para que los pacientes no se vean afectados por una crisis financiera que no están capacitados para asumir”, afirmó Luz Victoria Salazar, presidenta del consejo del Observatorio ENHU.