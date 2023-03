Nuevo estudio revela que la cafeína ayuda a combatir la diabetes

Aunque la cafeína suele relacionarse con efectos desafortunados en la salud, un nuevo estudio publicado por la revista British Medical Journal estaría evidenciando un cambio en este argumento. Un beneficio del consumo del café le puede interesar a las personas que batallan contra la diabetes.

El estudio fue realizado por expertos del Instituto de Medicina Ambiental de la Universidad de Estocolmo, en Suecia, y buscó “investigar los posibles efectos causales de las concentraciones de cafeína en plasma a largo plazo sobre la adiposidad, la diabetes tipo 2 y las principales enfermedades cardiovasculares”, según se explicó en el portal de la revista.

Los efectos de la cafeína en el cuerpo pueden reducir las probabilidades de tener diabetes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Este estudio indicó que los resultados analizados fueron la masa corporal, así como la grasa total de los participantes. También detalló los niveles de azúcar que podía representarse directamente en una diabetes de tipo 2 y, con respecto a las enfermedades cardiovasculares, se revisó la “cardiopatía isquémica, la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca y el accidente cerebrovascular”.

En medio de los análisis, se concluyó que el consumo de cafeína podía ayudar a reducir la grasa de la masa corporal, lo que trae diferentes beneficios para la salud, esto sin caer en excesos. “Concentraciones más altas de cafeína en plasma podrían reducir la adiposidad y el riesgo de diabetes tipo 2”, escribieron los expertos en el estudio presentado.

Y se agregó: “Se estimó que aproximadamente la mitad (43 %; intervalo de confianza del 95 %, 30 % a 61 %) del efecto de la cafeína en la diabetes tipo 2 está mediada por la reducción del índice de masa corporal”, explicando que el consumo de la sustancia se relaciona directamente con la pérdida de masa corporal.

Con respecto a las enfermedades cardiovasculares, el estudio reveló que el consumo de cafeína no se asoció a riesgos en este tipo de afecciones, por lo que no se consideró el peligro, pero sí como efecto colateral a beneficio de la salud. “No se informaron asociaciones fuertes entre las concentraciones de cafeína en plasma predichas genéticamente y el riesgo de cualquiera de las enfermedades cardiovasculares estudiadas”, se explicó.

Todos los diabéticos tipo 1 necesitan insulina para sobrevivir, y generalmente su acceso está asegurado - Foto: Getty Images / Maskot

Diabetes

En las personas que la padecen, su cuerpo no produce la cantidad suficiente de insulina o no la utiliza correctamente. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades explican lo que sucede: “Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones”.

Según la Organización Mundial de la Salud, las cifras sobre diabetes cada vez son más preocupantes, el número de personas con esta enfermedad “pasó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. La prevalencia de esta enfermedad ha venido aumentando más rápidamente en los países de renta baja y de renta mediana que en los de renta elevada”.

Recomendaciones para reducir el riesgo de diabetes

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha señalado que es clave tomar precauciones para evitar la diabetes tipo 2, que es la forma más común de la enfermedad y la que se puede prevenir con mayor efectividad.

El Ozempic es recetado para tratar adultos con diabetes tipo 2 que se usa una vez a la semana. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre otras cosas, el ente multilateral advierte que las personas con mayor riesgo son aquellas que sufren de obesidad y sobrepeso, por lo cual mantener una masa corporal saludable puede ser clave para mitigar la aparición de diabetes.

“Realice al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada la mayoría de los días. Se requiere más actividad para controlar el peso”, indica la OPS, que también aconseja evitar alimentos que contengan grasas saturadas y niveles altos de azúcar.

Así mismo, recomienda “evitar el consumo de tabaco: fumar aumenta el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares”.