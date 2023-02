Oferta: la Superintendencia de Salud abrió banco de hojas de vida; así puede hacer parte

La entidad encargada de hacer que se cumplan las normas del sistema de salud y velar por los derechos de los pacientes confirmó que tiene abierta la convocatoria para recibir hojas de vida y elegir por mecanismo excepcional, agentes interventores, liquidadores y contralores de las medidas especiales ordenadas por este ente de control.

El Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, explicó que crearon este mecanismo en aras de contar con una entidad que ponga en práctica los principios de transparencia y participación.

“Hemos decidido crear este banco para que personas altamente calificadas puedan velar por el buen desempeño de las entidades e instituciones sobre las que se ordene una medida especial”, sostuvo Beltrán.

Superintendencia de Salud es una entidad encargada de hacer que se cumplan las normas del sistema de salud y velar por los derechos de los pacientes. - Foto: Superintendencia de Salud

Así puede participar

Mediante un comunicado oficial, la entidad contó que los profesionales que estén interesados en participar de este proceso podrán consultar las condiciones y los requisitos mínimos establecidos en los artículos 5°, 6°, 7° y 8° de la Resolución 002599 de 2016 y sus modificatorios.

Asimismo, las hojas de vida junto con los soportes y anexos requeridos se podrán enviar a partir de este sábado 18 de febrero y hasta el 26 de este mes al correo aspirantesbancohojasdevida@supersalud.gov.co

“Cabe aclarar que no podrán presentarse personas que se hayan inscrito en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores de la Superintendencia Nacional de Salud (Rilco) o se hayan presentado en el último proceso de convocatoria”, aclararon desde la SuperSalud.

Entre otros requisitos, está la limitación de participación para quienes hayan incurrido en faltas penales, fiscales o disciplinarias y tengan algún tipo de vinculación, o hayan trabajado en el último año con la Superintendencia Nacional de Salud como servidores públicos o como contratistas.

La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú y el Superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán. - Foto: @marthaperaltae

Finalmente, la superintendente delegada para prestadores de servicios de salud, Beatriz Gómez Consuegra insistió en que esta convocatoria se hace con el fin de tener un banco de hojas de vida para las personas que no están inscritas en el riesgo “y que permita tener un proceso de mecanismos excepcional…como en todos los procesos de la Superintendencia Nacional de Salud buscamos que haya transparencia y equidad por eso pues estamos haciendo esto de manera pública y además lo encontrarán en la página de la entidad”.

El superSalud Ulahy Beltrán se fue contra la dirección territorial del Amazonas: “no vigilan ni el acceso, ni la atención”

Desde Leticia, en una audiencia pública convocada por la Comisión Séptima del Senado y que contó con la presencia de congresistas como Martha Peralta Epieyú, Yenica Acosta y Mónica Karina Bocanegra, el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, se pronunció contundentemente sobre el departamento del sur del país.

Entre otros aspectos, lamentó la ausencia en del gobernador del departamento de Amazonas, así como del representante en la Dirección Territorial de Salud. Justo, sobre esta última entidad, afirmó que se tienen evidencias de que no está en capacidad de garantizar los procedimientos presupuestales y contables que se exigen para el manejo de los recursos públicos de salud en el Fondo Local de Salud y que no ha podido identificar ni informar cuánto valen los pasivos porque no hay planeación correcta ni ejecución financiera de los recursos.

Superitendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán, en Amazonas. - Foto: Superintendencia de Salud

“Esas circunstancias técnico-administrativas indican que hay un gran problema y se ven reflejadas en el componente asistencial porque hay baja cobertura de afiliación al sistema en áreas no municipalizadas que hacen parte del territorio departamental. Además, por parte de la Dirección Territorial de Salud no existe seguimiento a los actores que intervienen en el sistema de salud territorial, es decir, no hay mayor vigilancia sobre las EPS que aquí operan. La conclusión es que no vigilan ni el acceso ni la atención ni la prestación de los servicios a la población del Amazonas”, señaló.

También respecto a la población que reclamaba el cumplimiento al derecho a la salud, Beltrán López afirmó: “no podemos permitir que esta situación continué así, porque el derecho a la salud no es un favor, sino que se exige… Y cuando no se recibe, se está más cerca de la muerte que de la vida”.