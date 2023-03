Ojo con antigripales que pueden causar trastornos neurológicos: el Invima dijo que están prohibidos

En la tarde de este 6 de marzo, el Instituto Nacional de vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió un comunicado de prensa en el cual se refirió a la circulación de varios fármacos que podrían causar graves problemas neurológicos para los pacientes.

Esto se debe a que recientemente el Comité de Seguridad PRAC de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por su sigla en inglés) señaló que había abierto un proceso de revisión de seguridad sobre los fármacos que incluyen pseudoefedrina.

De acuerdo con MedlinePlus, la enciclopedia de información sanitaria en línea de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la pseudoefedrina generalmente se utiliza como descongestivo sistémico, que se les receta a algunos pacientes que tienen congestión nasal, presentan alergias o rinitis.

“La pseudoefedrina alivia los síntomas pero no trata la causa de éstos ni acelera la recuperación. La pseudoefedrina pertenece a una clase de medicamentos llamados descongestivos nasales. Actúa al estrechar los vasos sanguíneos de los conductos nasales”, indica MedlinePlus.

La EMA decidió verificar los productos que contienen este principio activo debido a que tienen indicios de que podría causar dos condiciones de orden neurológico: síndrome de encefalopatía posteriormente reversible y síndrome de vasoconstricción cerebral reversible.

De acuerdo con el Invima, estos padecimientos afectan directamente los vasos sanguíneos que se ubican en el cerebro.

Entre otros síntomas, el síndrome de encefalopatía posteriormente reversible puede causar dolor de cabeza, afectaciones a la consciencia, convulsiones y dificultades para ver con claridad.

Los síndromes causados por estos medicamentos pueden causar fuertes dolores de cabeza. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Mientras tanto, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible también puede generar convulsiones, un dolor de cabeza intenso y algunos síntomas visuales.

Ante las recientes decisiones de las autoridades, el Invima indicó que desde 2009 el Ministerio de Salud y Protección Social había emitido una resolución para prohibir la circulación de medicamentos que incluyeran pseudoefedrina en territorio nacional.

La pseudoefedrina se usa para combatir la congestión nasal. - Foto: Foto: GettyImages.

No obstante, la normativa tenía un parágrafo en el cual señalaba lo siguiente: “Se permitirá únicamente la fabricación en Colombia de los medicamentos que contengan pseudoefedrina, sola o en asociación fija con otros fármacos, en cualquier concentración y forma farmacéutica, que tengan registro sanitario en la modalidad de fabricar y exportar o certificados de exportación obtenidos ante el Invima”.

El Invima, sin embargo, advirtió que otra norma expedida en 2003 solo les permitía a los fabricantes de esos fármacos producirlos para fines de exportación y que, sin embargo, “no podrán en ningún caso ser comercializados en Colombia”.

El Invima aclaró que la comercialización de medicamentos que incluyan pseudoefedrina está prohibida en Colombia. - Foto: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

En esa medida, la entidad aclaró en su comunicado que los medicamentos que en la actualidad cuentan con un registro sanitario que los autorice a fabricar y exportar no tienen información farmacológica que haya sido aprobada por la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisor de esa entidad.

En otras palabras, la autoridad sanitaria señaló que estos productos no cuentan con datos claves como las indicaciones, las contraindicaciones, las precauciones, las advertencias y la posología que se requieren para tener el permiso correspondiente.

“Es pertinente aclarar que, por las razones expuestas, a la fecha en Colombia no hay ningún producto aprobado que contenga dentro de sus formulación pseudoefedrina”, apuntó el Invima.

Pero advirtió que, sin embargo, eso no quiere decir que estos medicamentos no existan en Colombia de forma fraudulenta y no pongan en riesgo la salud de las personas.

De hecho, el Invima explicó que la amenaza podría presentarse en la comercialización de estos productos a través de plataformas en línea, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

En esa medida, esa entidad insistió en que es muy importante que los siempre verifiquen “que los productos que adquiera en cualquier tipo de comercio cuenten con su respectivo registro sanitario”.