Organizaciones de pacientes tomarán dura medida si se aprueba la reforma a la salud

La aprobación de la reforma a la salud impulsada por el Gobierno nacional en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes ha despertado preocupación en algunas organizaciones civiles y gremiales, que han manifestado su desacuerdo con varios puntos del proyecto de ley.

Denis Silva, uno de los voceros de Pacientes Colombia, que agrupa a cerca de 195 organizaciones sociales del sector salud, señaló que, en caso de resultar aprobada la reforma a la salud, tomarán una dura medida: acudir a la Corte Constitucional para demandarla.

Según dijo Silva, como la reforma ya fue aprobada en primer debate, “pasará luego a las plenarias de Cámara y Senado y después nosotros nos vamos a la Corte Constitucional”.

Consideró que esta primera victoria del Gobierno se consiguió a través del “pupitrazo”, es decir, para Silva muchos artículos se habrían votado sin un análisis profundo, pues algunos de ellos fueron aprobados en bloque por la mayoría de congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara.

Pese a todo, destacó que algunas propuestas pueden resultar positivas para el sistema de salud y mejorar la condición de los pacientes, aunque consideró que no se requiere de una reforma profunda para poner en práctica esos cambios.

“¿Qué nos gustó de lo aprobado, aunque no necesitamos la reforma para hacerlo? Acto administrativo y problema resuelto: el giro directo. Ya las instituciones prestadoras de salud públicas y privadas no van a tener la excusa de que no pueden atender a los pacientes porque no tienen recursos, porque no les han girado. Ya no pueden utilizar a los pacientes como cobradores y ahora sí tendrán que pagarle oportunamente al sector salud“, sostuvo el vocero.

Ya se realizaron las primeras discusiones de la reforma a la salud del Gobierno Petro. - Foto: Getty Images

En segunda instancia, señaló que habrá mejoras para los trabajadores de la salud, pues se aprobaron varios artículos que podrían beneficiar la dignificación laboral, lo cual para Silva es un logro.”Merecido, justo y necesario, estamos de acuerdo con esto”, aseveró.

Así mismo, destacó que la sociedad civil sigue estando en la misma línea y advirtió que el Gobierno no logró “dividir” a estas organizaciones durante las primeras discusiones de la reforma a la salud.

El movimiento Pacientes Colombia ha convocado manifestaciones públicas en contra de la reforma a la salud. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Sí queremos cambios, pero no los que usted propuso, porque van en contravía de nuestros derechos ya adquiridos”, dijo Silva, refiriéndose al presidente Gustavo Petro.

Luego, argumentó que los pacientes podrían resultar muy afectados con la aprobación de la reforma a la salud, sobre todo aquellos que padecen de enfermedades raras, de alto costo o crónicas, como los que han sido diagnosticados con cáncer o VIH.

“Si pasa esta reforma, la prestación de los servicios será fragmentada y no van a recibir oportunamente lo que hoy por derecho tienen. La tutela se verá afectada, ¿quién va a responder por más de tres millones de acciones de tutela?”, agregó Silva.

Y señaló que “les están mintiendo a los campesinos” y a las poblaciones que viven en zonas rurales dispersas porque les están prometiendo que la prestación de servicios de salud y la disponibilidad de profesionales sanitarios mejorará en sus regiones. Para el vocero de Pacientes Colombia esta idea no es acertada en la medida en la que los recursos son limitados y la infraestructura no podrá habilitarse en poco tiempo.

El presidente Gustavo Petro ha señalado que la reforma a la salud mejorará la atención sanitaria de las personas que se encuentran en zonas rurales dispersas. - Foto: Presidencia

“El Ministerio de Salud en Coveñas lleva dos años tratando de hacer un ordenamiento para la construcción de un hospital de primer nivel y nada que lo hace, ¿cuántos años pasarán para tener 2.500 centros de atención primaria?“, se preguntó Silva.

Por último, les pidió a los ciudadanos no dejar que “los políticos se roben” los recursos destinados al sistema de salud colombiano. Por ello, también están impulsando otras iniciativas como una “firmatón” cuyo objetivo es que la reforma a la salud del Gobierno sea archivada. La propuesta ya ha recolectado cerca de 83.000 firmas.